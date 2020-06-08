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«Газпром» категорично ответил Беларуси по поводу поставок газа
08.06.2020 17:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: u-f.ru
Минэнерго Беларуси получило ответ на письмо «Газпрому» с предложениями условий поставок газа в 2020 году и методики ценообразования в 2021 году.
В своем ответе "Газпром" напомнил, что ценовые условия поставок в текущем году были окончательно согласованы в феврале, передает
Глава «Газпрома» известил белорусскую сторону, что обсуждать условия поставок в будущем году можно начать лишь в случае «полного соблюдения белорусской стороной уже достигнутых договоренностей в 2020 году».
Напомним, то Минэнерго Беларуси, в частности,
В 2020 году Беларусь получает российский газ по цене 127 долларов за тысячу кубометров. Эта цена не устраивает Александра Лукашенко, который неоднократно заявлял, что цена должна быть ниже, ссылаясь, в частности, на более выгодные условия поставок российского газа в Европу.
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Минэнерго Беларуси получило ответ на письмо «Газпрому» с предложениями условий поставок газа в 2020 году и методики ценообразования в 2021 году.
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