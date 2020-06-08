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Скидок на газ не будет: Газпром ждет выполнения договоренностей на 2020 год
Источник материала: Myfin
«Ценовые условия поставки газа до конца текущего года были окончательно согласованы 14 февраля 2020 года», - сообщает управление информации Газпрома, информируя об ответе председателя правления Газпрома на письмо министра энергетики Беларуси, полученное на прошлой неделе.
«При условии полного соблюдения белорусской стороной уже достигнутых договоренностей в 2020 году, Газпром подтверждает готовность начать переговоры в отношении условий поставки газа с 1 января 2021 года», - также сообщает компания, цитирует interfax.by.
В конце прошлой недели Минэнерго Беларуси направило Газпрому письмо, в котором предложило обсудить методику ценообразования на газ с января 2021 года, а также попросило у белорусской дочки Газпрома методику по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности.
Беларусь неоднократно инициировала снижение цены на газ для республики, которая упала на спотовых рынках в Европе до исторического минимума.
Минск ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд куб. м газа. Годовой контракт на поставку газа в Беларусь по $127 за 1 тыс. кубометров был заключен 14 февраля 2020 года.
Источник: Myfin.by
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Газпром не намерен менять цену поставок газа в Беларусь на 2020 год. Это следует из сообщения российской компании.
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