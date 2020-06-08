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Электронная ярмарка вакансий пройдет в Минске 11 июня
Источник материала: ОНТ
В четверг 11 июня пройдет ярмарка вакансий, организованная комитетом по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. Об этом
Сообщается, что ярмарка будет проходить с 10.00 до 12.00. Посетителям будет предложено свыше 800 свободных вакансий от прямых работодателей.
Любой желающий сможет ознакомиться с актуальными вакансиями на рынке труда, нанимателями, условиями труда и получить ответы на свои вопросы. Гости ярмарки смогут воспользоваться услугой электронной консультации, направить резюме и в режиме реального времени узнать о приглашении на собеседование.
В мероприятии примут участие восемь минских организаций: ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «Белавтомаз», «Минскремстрой», «Минский мясокомбинат», 4 филиала предприятия «Минсктранс», «Минсккоммунтеплосеть», «Минскводоканал», «Белмедпрепараты» и «5-я городская клиническая больница».
Электронная ярмарка вакансий расположена на сайте
Фото: БЕЛТА
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В четверг 11 июня пройдет ярмарка вакансий, организованная комитетом по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. Об этом пишет сайт организаторов....
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