ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Нужно было оформить фотозону на день рождения сына. Как молодая мама из Столбцовского района создаёт гигантские светящиеся цветы

08.06.2020 18:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гигантские розы, орхидеи и хризантемы. Молодая мама Татьяна Бирюкова из Столбцовского района создает необычные цветы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Нужно было оформить фотозону на день рождения сына. Как молодая мама из Столбцовского района создаёт гигантские светящиеся цветы

Композиции почти в рост человека, а вес достигает 10 килограммов. Кстати, о цветочных шедеврах теперь знают далеко за пределами района.

Нужно было оформить фотозону на день рождения сына. Как молодая мама из Столбцовского района создаёт гигантские светящиеся цветы

Нужно было оформить фотозону на день рождения сына. Как молодая мама из Столбцовского района создаёт гигантские светящиеся цветы

С интересным творчеством мамы в декрете познакомилась Анастасия Кончиц. Подробнее смотрите в видеоматериале.

Люди в материале: Анастасия Кончиц, Татьяна Бирюкова

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Гигантские розы, орхидеи и хризантемы. Молодая мама Татьяна Бирюкова из Столбцовского района создает необычные цветы, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чемпиона Европы из России отстранили на 4 года за допинг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика