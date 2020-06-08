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Нужно было оформить фотозону на день рождения сына. Как молодая мама из Столбцовского района создаёт гигантские светящиеся цветы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Гигантские розы, орхидеи и хризантемы. Молодая мама Татьяна Бирюкова из Столбцовского района создает необычные цветы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Композиции почти в рост человека, а вес достигает 10 килограммов. Кстати, о цветочных шедеврах теперь знают далеко за пределами района.
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Нужно было оформить фотозону на день рождения сына. Как молодая мама из Столбцовского района создаёт гигантские светящиеся цветы
Новости Беларуси. Гигантские розы, орхидеи и хризантемы. Молодая мама Татьяна Бирюкова из Столбцовского района создает необычные цветы, сообщили в программе...
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