Чемпиона Европы из России отстранили на 4 года за допинг

Источник материала: Tut.by

Чемпион Европы 2010 года по прыжкам в высоту Александр Шустов получил четыре года дисквалификации за допинг. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики.



Фото: worldathletics.org

Отстранение Шустова будет отсчитываться с 5 июня 2020 года и продлится до 2024 года. Решение о дисквалификации было принято Спортивным арбитражным судом (CAS).

Атлет наказан за нарушение антидопинговых правил, а именно за использование или попытку использования запрещенной субстанции или метода. Его результаты, показанные с 8 июля 2013 года по 7 июля 2017 года, будут аннулированы.

Помимо победы на чемпионате Европы 2010 года в Барселоне на счету Шустова также золото и серебро чемпионатов России и бронза чемпионата Европы в помещении, проходившего в 2011 году в Париже. Спортивную карьеру 35-летний атлет завершил в 2017 году.