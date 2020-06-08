Военнослужащий зенитной ракетной бригады скончался от огнестрельного ранения

Источник материала: ОНТ

Министерством обороны проводится проверка по факту гибели военнослужащего Волошина С. С. 1999 года рождения, который в понедельник 8 июня погиб от огнестрельного ранения. Об этом сообщили в Министерстве.

В данный момент комиссия Минобороны вместе с сотрудниками Следственного комитета выясняют обстоятельства случившегося.

Пресс-служба Минобороны выражает соболезнования родным и близким рядового. Сообщается, что молодой человек служил в зенитной ракетной бригаде, его службу характеризовали положительно.

Министерством обороны будет оказана необходимая помощь родственникам скончавшегося.





Фото: belta.by

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