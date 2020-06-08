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Гомельчанин, которого вчера караулили у дома, а потом увезли люди в штатском, арестован на 15 суток

08.06.2020 19:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жителя Гомеля Алексея Думенкова, который собирался вчера на пикет по сбору подписей в пользу Светланы Тихановской, но так до него и не дошел, сегодня арестовали на 15 суток за неподчинение сотрудникам милиции, сообщает «Радыё Свабода».


7 июня сотрудники милиции в штатском задержали Алексея Думенкова возле его дома.

Мужчина собирался пойти на пикет, чтобы собирать подписи за Светлану Тихановскую. А в итоге оказался со связанными ремнем руками.

В протоколе указано, что Думенков сбежал от милиционеров, «толкнул сотрудника милиции» и хватал сотрудников правоохранительных органов «за форму».

«Сначала я не знал, что они были милиционеры, — они были в штатском, они были не на служебной машине. Я убежал от них просто из страха, испугался. Я никого не толкал, не кричал, не оскорблял, не хватал за одежду. Когда трое подошли ко мне, мое сердце просто забилось и я убежал», — объяснил Думенков в суде.

Напомним, 7 июня в Минске и Гомеле задержали как минимум 17 человек, в том числе Павла Северинца. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна». По данным радио «Мир», были задержаны 18 человек. По информации ГУВД, задержаны организаторы и активные участники несанкционированного мероприятия.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Жителя Гомеля Алексея Думенкова, который собирался вчера на пикет по сбору подписей в пользу Светланы Тихановской, но так до него и не дошел, сегодня арестован на 15...
 
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