|
Сергею Тихановскому предъявлено обвинение
Источник материала: Tut.by
Сергею Тихановскому предъявлено обвинение. Об этом TUT.BY рассказал пресс-секретарь инициативной группы Тихановской Александр Кабанов.
— Обвинение предъявлено, какое именно — ни родственники, ни адвокат не знают, завтра оно будет озвучено. Видимо, уже пресс-службой Следственного комитета, — рассказал Кабанов.
Напомним, Сергея Тихановского и еще девять человек Гродно задержали Сергея Тихановского">задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей. Этому предшествовал инцидент, в результате которого упал милиционер. Очевидцы событий назвали это
3 и 4 июня на даче у Тихановского под Гомелем и в его офисе в Гомеле прошли обыски. Во время обыска на даче следователи нашли
Белорусские правозащитники
Юристы общественной организации
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тихановский и еще девять человек были задержаны 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей. МВД заявило, что они применили насилие в отношении сотрудников...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)