Источник материала: Tut.by

Сергею Тихановскому предъявлено обвинение. Об этом TUT.BY рассказал пресс-секретарь инициативной группы Тихановской Александр Кабанов.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— Обвинение предъявлено, какое именно — ни родственники, ни адвокат не знают, завтра оно будет озвучено. Видимо, уже пресс-службой Следственного комитета, — рассказал Кабанов.

Напомним, Сергея Тихановского и еще девять человек Гродно задержали Сергея Тихановского">задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей. Этому предшествовал инцидент, в результате которого упал милиционер. Очевидцы событий назвали это провокацией , а МВД заявило , что задержанные применили насилие в отношении сотрудников милиции Ленинского РОВД с целью воспрепятствования их законной деятельности.

3 и 4 июня на даче у Тихановского под Гомелем и в его офисе в Гомеле прошли обыски. Во время обыска на даче следователи нашли 900 тысяч долларов . По информации TUT.BY, обыск длился с трех часов дня до трех ночи. Деньги следователи нашли около двух часов ночи во время третьего обыска. Во время первых двух ничего найдено не было.

Белорусские правозащитники признали Сергея Тихановского политзаключенным и потребовали его освобождения.

Юристы общественной организации «Правовая инициатива» подали сообщение о задержании Сергея Тихановского в рабочую группу по произвольным задержаниям ООН. В сообщении отмечается, что собрание, которое организовал Сергей Тихановский, было исключительно мирным, а сотрудники милиции не предприняли никаких мер для защиты участников мирного собрания от противников, имеющих провокационные цели.