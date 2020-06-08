Белорусские спасатели помогают тушить лесные пожары в Турции

Источник материала: ОНТ

В Турцию направлены два вертолета МЧС Ми-8 с бойцами. Они уже совершили 31 полет, провели 108 сбросов воды на очаги возгорания.

Общий налет превысил 50 часов. Экипажи вертолетов имеют большой опыт тушения пожаров. Авиация МЧС Беларуси не раз применялась за рубежом. В частности, в Греции, России, Латвии, Грузии. Эта услуга не бесплатная. Заработанные средства идут на развитие белорусской пожарной авиаслужбы, а также на восстановление техники. Летный и технический составы наших спасателей пробудут в Турции до октября.

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