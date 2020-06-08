ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сергея Тихановского не освободят до дня выборов? Срок содержания под стражей могут продлить до трех месяцев

08.06.2020 20:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Блогеру Сергею Тихановскому официально предъявили обвинение, сообщает телеграм-канал «Страна для жизни».

Сергея Тихановского не освободят до дня выборов? Срок содержания под стражей могут продлить до трех месяцев
Сяргей Ціханоўскі. Фота: Васіль Малчанаў / «Белсат»
Как ожидается, статью Уголовного кодекса, согласно которой будут держать за решеткой популярного видеоблогера и главу штаба одного из потенциальных кандидатов в президенты, назовут завтра, 9 июня.

По статье 127 УПК Беларуси мера пресечения в виде заключения под стражу при предварительном расследовании уголовного дела не может превышать двух месяцев. Но срок содержания обвиняемого под стражей может быть продлен до трех месяцев.


Блогер Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты его жены Светланы Тихановской. Задержание произошло после того, как одна из присутствующих на пикете женщин спровоцировала конфликт с Тихановским, прибыли милиционеры и возникла толкотня. В результате милиционер упал. На следующий день МВД заявил, что возбуждено уголовное дело о насилии в отношении работника органов внутренних дел. По словам милиции, пострадали двое работников, они госпитализированы.
По словам правозащитников, в целом в рамках «дела Тихоновского» были задержаны 10 человек. У них прошли обыски. 4 июня во время третьего обыска на даче у Сергея Тихановского в Гомельском районе следственная группа нашла 900 тысяч долларов. Жена блогера Светлана Тихановская назвала это провокацией.

Правозащитные организация Беларуси признали Тихановского политзаключенным и требуют его освобождения. Освободить Тихановского и его соратников также призвал Евросоюз. Европарламент предупредил, что в отношении должностных лиц, ответственных за репрессии, могут быть введены новые санкции.
 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Блогеру Сергею Тихановскому официально предъявили обвинение, сообщает телеграм-канал «Страна для жизни».
 
Новости дня
Новости разные
 
Военнослужащий зенитной ракетной бригады погиб от огнестрельной травмы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика