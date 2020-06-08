Доступное жилье и новые рабочие места. Как изменился юго-восток Могилевщины с момента выхода Указа Президента о развитии региона?

Источник материала: ОНТ

Инвестиции, новые рабочие места, доступное жилье, качественная медицина и благоустроенные улицы и скверы – комфортные для жизни и работы людей условия. Задачи, которые прозвучали в конце минувшей недели во время рабочей поездки Президента в Могилев, актуальны сегодня для всех регионов, больших и малых городов. Оценивая развитие и промышленный потенциал и областного центра, и Могилевщины в целом, Президент не случайно тогда особо выделил юго-восточные районы. Их развитие – на жестком контроле Александра Лукашенко.

Ровно пять лет Указом Главы государства был дан старт масштабному проекту экономического и социального обновления юго-востока Могилевской области. Сразу семь районов – Кричевский, Климовичский, Краснопольский, Костюковичский, Славгородский, Чериковский и Хотимский – это земли, наиболее пострадавшие от Чернобыльской аварии, – получили мощную господдержку в виде льгот и преференций.

В конце мая Александр Лукашкенко продлил действие Указа еще на 5 лет – до 2025-го. И речь не просто о точечных проектах. Это комплексная программа, благодаря которой некогда депрессивные территории преображаются на глазах и внешне, и в плане экономики. И отдача от государственных вложений, пусть пока и скромная, уже есть.

В прошлом году вклад юго-востока в региональный бюджет – почти 160 миллионов рублей. Для сравнения – в 2017-м, например, было около 135. Растет количество предприятий, индивидуальных предпринимателей.

Как создать бренд, узнаваемый далеко за пределами страны? Никаких секретов – нужен востребованный продукт. Именно такой начали выпускать в Кричеве пять лет назад. Тогда это была абсолютная новинка для Беларуси – цементно-стружечная плита. Сегодня ее покупают уже более чем в 15 странах мира. На экспорт идет 90% продукции. Чтобы понимать, это примерно 2 тысячи большегрузов в год.

Александр Листопадов, оператор деревообрабатывающих станков завода цементно-стружечной плиты г. Кричева: «Я очень доволен. Хороший коллектив, хорошая зарплата, достойная, работаем, несмотря на то, что во всем мире происходит пандемия, а мы продолжаем работать, мы получаем зарплату».

Технология производства простая: соединяют древесную стружку и цемент, добавляют воду. Для связывания компонентов используют жидкое стекло. Процесс круглосуточный. Во многих странах Европы, к примеру, такими плитами отделывают жилые дома.

Новый завод разместился на площадке, которую когда-то занимал местный мясокомбинат. Предприятие не выдержало конкуренции, и его закрыли. Не один год заводские корпуса стояли заброшенными. Но нашлись инвесторы. Районные власти бизнес-проект оценили: бесхозные здания перешли к новому владельцу по 235 Президентскому Указу.

Юрий Ларин, директор завода цементно-стружечной плиты г. Кричева: «Указ помог нашему предприятию. Мы были освобождены частично, предприятие платило 10% подоходный налог, а также было освобождено в течение пяти лет от уплаты налога на прибыль. Какие-то оборотные средства оставались на развитие предприятия, потому был сделан очень большой объем работы».

Привлечь предприимчивых людей и вместе с ними инвестиции. Создать новые рабочие места и востребованную конкурентоспособную продукцию. Сохранить малые города и сельские территории. Именно на это был направлен Указ № 235 «О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области». Документ был принят 5 лет назад, в конце мая Президент продлил его действие еще на 5 лет – до 2025-го.

Сергей Михалюта, председатель Славгородского райисполкома: «Мы сегодня видим те результаты и те дальнейшие движения, шаги, которые нам позволят более активно развиваться и выходить на уровень более крепких районов нашей области».

Юго-восток Могилёвщины никогда не выпадал из поля зрения Главы государства. Промежуточные итоги программы развития прошлым летом подвели на выездном совещании в Костюковичах. Курс на возрождение – решение правильное, но регион, подчеркнул тогда Президент, каждый год должен демонстрировать динамику роста за счёт реального сектора. Спрос будет строгим. Подставить плечо государство готово, но только действительно стоящим проектам. Тем, что дают людям уверенность в завтрашнем дне.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Я абсолютно убеждён, после того, как вы погрузились в эти проблемы, после того, как я сегодня понимаю, что пришло время получить отдачу от этих земель, от этих районов. И народ здесь должен жить достойно и гордиться тем, что живет в Славгороде, Костюковичах или в Хотимске. Считайте, что это исторический момент для данного региона».

Существенные преференции предоставлены семи районам. Так, созданным на их территории предприятиям за счет бюджета построят инженерную инфраструктуру. А размер обязательных страховых взносов снизят до 24%. На 3 процентных пункта уменьшится и подоходный налог для работников этих предприятий. Кроме этого, жители указанных районов могут купить или построить жилье, получив кредит всего под 1% на 20 или 40 лет. На таких условиях на окраине Славгорода вырос этот новый микрорайон. Квартиры получи молодые специалисты и многодетные семьи.

Елена Куриленко: «Мы жили сначала в общежитии, потом снимали жилье, конечно, эта суета с детьми, переезды, а тут уже все свое. Во-вторых, когда рождается ребенок, нам дают отсрочку платежей, и нам не надо платить. В-третьих, дом сдавали с полным ремонтом, поэтому можно было сразу заселяться».

Юридическим лицам, готовым создавать на этой территории новые предприятия, окажут государственную финансовую поддержку. За счет бюджетных выплат возместят то, что они потратили на реализацию инвестпроектов. Продолжится техническое переоснащение сельхозорганизаций и дальнейшее развитие животноводческой отрасли. На примере свиноводческого комплекса проектной мощностью 24 тысячи голов в год. Могилевский мясокомбинат не случайно выбрал Славгородский район для своей новой площадки.

Елена Шибут, начальник отдела животноводства Могилевского мясокомбината: «Это 89 рабочих мест, что для такого района, как Славгородский, немаловажно. Это насыщение, увеличение обеспечения рынка свининой. Естественно, поднятие экономики района за счет прироста валового регионального продукта, поднятие экономического состояния данного региона и в целом – Могилевщины».

Райисполкомы региона могут и дальше распоряжаться имуществом, которое находится в республиканской собственности, но при этом почти не используется. Продажа, аренда – вариантов много. Если раньше неиспользуемые здания приносили убытки, то теперь доход. Это не просто будет стимулировать предпринимателей, но и вдохнет в местную экономику новую жизнь.

Руслан Страхар, заместитель председателя Могилёвского облисполкома: «Упрощения касаются именно оформления документов, вплоть до того, что имущество может приобретаться без наличия правоустанавливающих документов. Как правило, много времени занимал поиск собственников, оформление документов требует и времени, и денег, и, соответственно, удлиняет процедуру. Теперь, обратившись в райисполком, можно этот объект получить гораздо быстрее по процедуре. Мы заинтересованы, и работаем даже с предприятиями, у которых два человека. Мы будем оказывать им всю поддержку и работать на то, чтобы их проект был успешным».

Одним словом, власти интересно все – и гражданин с небольшой личной инициативой, и крупный иностранный инвестор-бизнесмен. Ценят каждую идею. Основная цель Указа остается прежней – комплексное социально-экономическое развитие региона и создание максимально комфортных условий для людей. Солидный задел уже есть, благодаря ему ближайшие пять лет обещают стать для юго-востока области по-настоящему прорывными.

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