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Тихановскому выдвинули обвинение, но какое — неизвестно

08.06.2020 21:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Третьего июня во время обыска в дачном доме блогера Сергея Тихановского нашли $900 000. По словам пресс-секретаря инициативной группы Светланы Тихановской, обыск проводили трижды, деньги обнаружили на третий раз, когда представителей Светланы не пустили. Сегодня стало известно, что блогеру предъявили обвинение.

Тихановскому выдвинули обвинение, но какое — неизвестно

«3 июня проводился обыск в установленном порядке в дачном доме, собственником которого является мать задержанного Тихановского С. Л. С санкции прокуратуры в присутствии понятых и матери Тихановского обнаружены радиостанции, финансово-хозяйственные документы, печати субъекта хозяйствования, машинка для счета денег и сами деньги — 900 тысяч долларов США», — говорится в комментарии МВД.

Тихановскому выдвинули обвинение, но какое — неизвестно

На 17-секундном видео с размытыми лицами сидит мужчина в спортивном костюме и синей безрукавке, возле него сотрудник в форме. На столе лежат пачки долларов. Около стола стоит женщина в черной куртке и маске, звучит женский голос: «Мои деньги. Зарабатывали. И сын зарабатывал, и я зарабатывала».

«Сергею выдвинули обвинение, — сообщил Александр Кабанов, пресс-секретарь инициативной группы Светланы Тихановской. — Он остается под стражей. Обвинение озвучат завтра».

 
 
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  Третьего июня во время обыска в дачном доме блогера Сергея Тихановского нашли $900 000. По словам пресс-секретаря инициативной группы Светланы Тихановской, обыск...
 
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