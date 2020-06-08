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Беларусь претендует на проведение чемпионата мира по биатлону в 2025 году

08.06.2020 21:00 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь претендует на проведение чемпионата мира по биатлону в 2025 году

«Раубичи» претендуют на проведение чемпионата мира по биатлону в 2025 году. Международный союз биатлонистов сегодня объявил кандидатов, подавших заявки.

Кроме Беларуси турнир с участием сильнейших биатлонистов мира хотят принять швейцарский Ленцерхайде и чешский город Нове-Место (Чехия, кстати, подала заявку на проведение чемпионата также в 2024-м году). Организаторы мировых форумов будут объявлены на очередном конгрессе Международного союза биатлонистов, который пройдёт в ноябре. «Раубичи» принимали чемпионаты мира по биатлону трижды – в 1974-м, в 82-м и в 90-м годах.

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«Раубичи» претендуют на проведение чемпионата мира по биатлону в 2025 году. Международный союз биатлонистов сегодня объявил кандидатов, подавших заявки. Кроме...
 
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