Беларусь претендует на проведение чемпионата мира по биатлону в 2025 году

Источник материала: ОНТ

«Раубичи» претендуют на проведение чемпионата мира по биатлону в 2025 году. Международный союз биатлонистов сегодня объявил кандидатов, подавших заявки.

Кроме Беларуси турнир с участием сильнейших биатлонистов мира хотят принять швейцарский Ленцерхайде и чешский город Нове-Место (Чехия, кстати, подала заявку на проведение чемпионата также в 2024-м году). Организаторы мировых форумов будут объявлены на очередном конгрессе Международного союза биатлонистов, который пройдёт в ноябре. «Раубичи» принимали чемпионаты мира по биатлону трижды – в 1974-м, в 82-м и в 90-м годах.

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