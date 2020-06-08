Руководство завода АКБ приглашает желающих включиться в работу комиссии по мониторингу пуско-наладочных работ

Источник материала: Виртуальный Брест

В воскресенье 7 июня 2020 года Каганович Сергей и Басков Дмитрий пришли на встречу с противниками строительства аккумуляторного завода. Собственники аккумуляторного завода готовы вести открытый диалог и пришли на площадь, чтобы познакомиться с теми людьми, которые переживают об экологической безопасности завода.





Каганович Сергей рассказал о своем бизнес-опыте, семья Баскова Дмитрия проживает в п. Стимово, в непосредственной близости от аккумуляторного завода. Цель новых собственников – экологическая безопасность завода и налаживание конструктивного взаимодействия с местными жителями.





Для налаживания диалога организованы встречи с местными жителями в офисе компании и на аккумуляторном заводе. Так, например, за неделю, с 25 по 30 мая, предприятие посетило 5 жителей ближайших населенных пунктов. 7 июня на заводе была организована встреча с Лепесевичем Демьяном и Басовым Сергеем. На протяжении 5 часов, совместно с собственниками и сотрудниками аккумуляторного завода, они осмотрели все фильтры, ливневые колодцы, общеобменную вентиляцию. Дальнейшая встреча с Лепесевичем Д. запланирована на 9 июня в офисе ООО «Аккумуляторный Альянс», для ознакомления со строительным проектом и руководствами по эксплуатации оборудования.





Напоминаем, что ранее было распространено сообщение, что подтверждение на соответствие разработанной проектной документации, получившей положительные заключения строительной и экологической экспертиз, будет осуществлено путем выполнения пробных пуско-наладочных работ с проведением комплекса инструментальных измерений. Работы будут выполняться с участием независимой комиссии, в состав которой, кроме специалистов, будут входить представители жителей Бреста и Брестского района. По результатам данной процедуры и будет принято решение о дальнейшем функционировании данного проекта.





В настоящий момент достигнуто соглашение об участии Лепесевича Д. в мониторинге при проведении пуско-наладочных работ.





ООО «Аккумуляторный Альянс» приглашает всех желающих к диалогу на заводе или в офисе, для этого необходимо только подать заявку на e-mail: inform@battery-alliance.by . На этот же e-mail можно отправить заявку для включения в независимую комиссию по мониторингу при проведении пуско-наладочных работ.