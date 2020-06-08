ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Руководство завода АКБ приглашает желающих включиться в работу комиссии по мониторингу пуско-наладочных работ

08.06.2020 21:00 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В воскресенье 7 июня 2020 года Каганович Сергей и Басков Дмитрий пришли на встречу с противниками строительства аккумуляторного завода. Собственники аккумуляторного завода готовы вести открытый диалог и пришли на площадь, чтобы познакомиться с теми людьми, которые переживают об экологической безопасности завода.

Руководство завода АКБ приглашает желающих включиться в работу комиссии по мониторингу пуско-наладочных работ

Каганович Сергей рассказал о своем бизнес-опыте, семья Баскова Дмитрия проживает в п. Стимово, в непосредственной близости от аккумуляторного завода. Цель новых собственников – экологическая безопасность завода и налаживание конструктивного взаимодействия с местными жителями.

Руководство завода АКБ приглашает желающих включиться в работу комиссии по мониторингу пуско-наладочных работ

Для налаживания диалога организованы встречи с местными жителями в офисе компании и на аккумуляторном заводе. Так, например, за неделю, с 25 по 30 мая, предприятие посетило 5 жителей ближайших населенных пунктов. 7 июня на заводе была организована встреча с Лепесевичем Демьяном и Басовым Сергеем. На протяжении 5 часов, совместно с собственниками и сотрудниками аккумуляторного завода, они осмотрели все фильтры, ливневые колодцы, общеобменную вентиляцию. Дальнейшая встреча с Лепесевичем Д. запланирована на 9 июня в офисе ООО «Аккумуляторный Альянс», для ознакомления со строительным проектом и руководствами по эксплуатации оборудования.

Руководство завода АКБ приглашает желающих включиться в работу комиссии по мониторингу пуско-наладочных работ

Напоминаем, что ранее было распространено сообщение, что подтверждение на соответствие разработанной проектной документации, получившей положительные заключения строительной и экологической экспертиз, будет осуществлено путем выполнения пробных пуско-наладочных работ с проведением комплекса инструментальных измерений. Работы будут выполняться с участием независимой комиссии, в состав которой, кроме специалистов, будут входить представители жителей Бреста и Брестского района. По результатам данной процедуры и будет принято решение о дальнейшем функционировании данного проекта.

Руководство завода АКБ приглашает желающих включиться в работу комиссии по мониторингу пуско-наладочных работ

В настоящий момент достигнуто соглашение об участии Лепесевича Д. в мониторинге при проведении пуско-наладочных работ.

Руководство завода АКБ приглашает желающих включиться в работу комиссии по мониторингу пуско-наладочных работ

ООО «Аккумуляторный Альянс» приглашает всех желающих к диалогу на заводе или в офисе, для этого необходимо только подать заявку на e-mail: inform@battery-alliance.by. На этот же e-mail можно отправить заявку для включения в независимую комиссию по мониторингу при проведении пуско-наладочных работ.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В воскресенье 7 июня 2020 года Каганович Сергей и Басков Дмитрий пришли на встречу с противниками строительства аккумуляторного завода. Собственники...
 
Новости дня
Новости разные
 
Доступное жилье и новые рабочие места. Как изменился юго-восток Могилевщины с момента выхода Указа Президента о развитии региона?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика