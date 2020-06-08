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«Мы возмущены». Что говорят люди и что происходит на улицах США и Европы во время протестов

08.06.2020 21:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Мир охвачен протестными акциями. По Европе прокатились демонстрации против расовой дискриминации в поддержку американских манифестантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зачастую они перерастали в жуткие погромы с поджогами и столкновениями с полицией.

«Мы возмущены». Что говорят люди и что происходит на улицах США и Европы во время протестов

В США результаты опроса общественного мнения показывают, что около 80 % американцев считают, что ситуация в стране выходит из-под контроля. Потому все чаще полиция во имя безопасности вынуждена действовать жестко и решительно.

Алексей Елфимов подробнее.

Европу охватывают все новые акции протеста. Проходят они в знак солидарности с американскими манифестантами. Практически ни одна демонстрация не закончилась мирно. Самые массовые акции прошли в Великобритании.

«Мы возмущены». Что говорят люди и что происходит на улицах США и Европы во время протестов

«Мы возмущены». Что говорят люди и что происходит на улицах США и Европы во время протестов

«Мы возмущены». Что говорят люди и что происходит на улицах США и Европы во время протестов

В одном только Лондоне на улицы вышли десятки тысяч человек. В Бристоле уничтожен монумент филантропа и работорговца Эдварда Кольстона. Скульптуру сбросили с постамента и утопили в реке.

«Мы возмущены». Что говорят люди и что происходит на улицах США и Европы во время протестов

«Мы возмущены». Что говорят люди и что происходит на улицах США и Европы во время протестов

Мы часто сталкиваемся с расизмом, но на это мало кто обращает внимание. А теперь смотрите: протесты проходят по всему миру. Надеюсь, хоть теперь это приведет к изменениям.

«Мы возмущены». Что говорят люди и что происходит на улицах США и Европы во время протестов

«Мы возмущены». Что говорят люди и что происходит на улицах США и Европы во время протестов

В Брюсселе демонстранты громят витрины дорогих магазинов. Мародеров приходится останавливать водометами.

В Берлине в демонстрации приняли участие около 15 тысяч человек. После того, как полиция попросила участников акции очистить Александровскую площадь, из толпы полетели бутылки и камни.

«Мы возмущены». Что говорят люди и что происходит на улицах США и Европы во время протестов

«Мы возмущены». Что говорят люди и что происходит на улицах США и Европы во время протестов

«Мы возмущены». Что говорят люди и что происходит на улицах США и Европы во время протестов

«Мы возмущены». Что говорят люди и что происходит на улицах США и Европы во время протестов

Несколько офицеров полиции и сотрудник СМИ были ранены. В результате 93 человека задержаны.

«Мы возмущены». Что говорят люди и что происходит на улицах США и Европы во время протестов

Причина, по которой я уехал из США, была проста: там люди не хотят говорить о расизме. Они уходят от таких разговоров или просто игнорируют их. Скорее всего, думают, что если не говорить о расизме, то его и не будет. Но все устроено совершенно не так.

Во Франции в акциях протеста приняли участие около 23 тысяч человек. В Марселе полиция в стычках с протестующими была вынуждена применить слезоточивый газ и перцовые баллончики. Демонстранты забрасывали офицеров бутылками и камнями.

«Мы возмущены». Что говорят люди и что происходит на улицах США и Европы во время протестов

«Мы возмущены». Что говорят люди и что происходит на улицах США и Европы во время протестов

«Мы возмущены». Что говорят люди и что происходит на улицах США и Европы во время протестов

«Мы возмущены». Что говорят люди и что происходит на улицах США и Европы во время протестов

«Мы возмущены». Что говорят люди и что происходит на улицах США и Европы во время протестов

Мы возмущены тем, что произошло в США. Это не первый раз, когда случается что-то подобное. Джордж Флойд был не первым. У нас во Франции есть похожие жертвы.

«Мы возмущены». Что говорят люди и что происходит на улицах США и Европы во время протестов

В ходе акций протеста в американском Сиэтле в толпу въехал автомобиль. Водитель вышел из машины и начал стрелять в протестующих. Пострадал один человек. Нервы не выдерживают… даже у тех, кто не участвует в протестах.

Растет волна мародерства – разъяренные толпы громят магазины, бьют витрины и безнаказанно выносят награбленное. В некоторых до сих пор благополучных районах люди элементарно боятся выходить из дома. Полиция во имя безопасности вынуждена действовать жестко и решительно.

«Мы возмущены». Что говорят люди и что происходит на улицах США и Европы во время протестов

«Мы возмущены». Что говорят люди и что происходит на улицах США и Европы во время протестов

В США результаты опроса общественного мнения, проведенные по заказу телекомпании NBC и газеты The Wall Street Journal, показывают, что около 80 % американцев считают, что ситуация в стране выходит из-под контроля. На этом фоне президент США Дональд Трамп в ближайшие дни собирается выступить с обращением к нации на тему расового и народного единства.

«Мы возмущены». Что говорят люди и что происходит на улицах США и Европы во время протестов

«Мы возмущены». Что говорят люди и что происходит на улицах США и Европы во время протестов

«Мы возмущены». Что говорят люди и что происходит на улицах США и Европы во время протестов

Однако, глядя на обстановку в Соединенных Штатах, а теперь уже и в Европе, вспоминается фраза другого американского президента. В свое время Авраам Линкольн сказал: «Дом, разделившийся сам в себе, не устоит». А ведь история имеет свойство повторяться.

Люди в материале: Алексей Елфимов

 
 
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Новости мира. Мир охвачен протестными акциями. По Европе прокатились демонстрации против расовой дискриминации в поддержку американских манифестантов, сообщили...
 
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