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Трудятся круглосуточно. На каком этапе строительные работы в районе путепровода на Толстого в Минске

08.06.2020 21:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Масштабные работы под путепроводом на Толстого на финишной. Откроют обновленный участок уже в июле, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Трудятся круглосуточно. На каком этапе строительные работы в районе путепровода на Толстого в Минске

А пока строители продолжают трудиться на объекте в круглосуточном режиме. Так, с 8 июня до 1 июля закрыто движение под мостом на Московской в направлении Добромысленского переулка.

Трудятся круглосуточно. На каком этапе строительные работы в районе путепровода на Толстого в Минске

Одновременно открыли участок Толстого со стороны Суражской с выездом на Московскую. Напомним, движение ограничили из-за возведения эстакады.

В июле строительно-монтажные работы завершат и приступят к испытаниям конструкции. Сейчас здесь завершают устройство монолитной плиты.

Трудятся круглосуточно. На каком этапе строительные работы в районе путепровода на Толстого в Минске

Василий Тибеж, главный инженер ГП «Гордорстрой»:
В прошлые выходные мы уложили все слои конструктивные асфальтобетонного покрытия со стороны железнодорожного вокзала. Таким образом, верхний слой асфальтобетона уже устроен, и мы планируем в ближайшее время уже наносить и дорожную разметку. Планируем к июлю закончить именно участок этот от Московской до железнодорожного вокзала.

Люди в материале: Василий Тибеж

 
 
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Новости Беларуси. Масштабные работы под путепроводом на Толстого на финишной. Откроют обновленный участок уже в июле, сообщили в программе «Столичные...
 
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