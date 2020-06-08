Погода в Содружестве: страны СНГ готовятся к настоящему лету

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первая неделя лета позади. Почти во всех странах Содружества и Грузии уже жара под 30 и выше. Даже в Москве, где май выдался прохладным, а начало июня – дождливым, 8 июня – плюс 28. Чего ждать от погоды в ближайшие семь дней, расскажут корреспонденты телеканала «МИР 24».

В начале рабочей недели в Беларусь придет настоящее лето, передает корреспондент Ольга Алипова. Синоптики обещают до 27 градусов тепла. Но дожди пока никто не отменял – они пройдут практически во всех областях. В отдельных районах прогремят грозы. В стране проходит экологическая акция «Обустроим малую родину». Каждый житель может внести посильный вклад в благоустройство своего города – ближайшего парка или двора. В рамках кампании в июне волонтеры обустроят экологические тропы и родники в зеленых зонах страны.

В Молдове лето наконец вступило в свои права, отмечает корреспондент Ирина Глушко. Синоптики прогнозируют ясную и солнечную погоду: столбики термометров поднимутся до 31 градуса. Еще неделю назад в стране были проливные дожди и прохлада. Теперь циклоны отступили, и можно смело надевать легкие платья и шорты. Не стоит забывать и о головных уборах, которые уберегут от солнечного удара.

В начале следующей недели по всей Армении установится теплая погода без осадков, сообщает корреспондент Ирина Мкртчян. На юге воздух прогреется до плюс 35, на севере ожидаются более комфортные 20-25 градусов. Фермеры уже нанимают работников для сбора урожая скороспелой черешни и абрикосов. Собирать фрукты в этом году будет нелегко, ведь в Армении – обязательный режим ношения масок даже на открытом воздухе.

«Июнь грозами богат» – так говорят о первом месяце лета в Грузии, рассказал корреспондент Михаил Робакидзе. Это действительно так: переменная облачность с прояснениями и кратковременные дожди. Солнце словно играет в прятки. При этом температура воздуха около 30 градусов днем, а ночью – 15-20. Температура вполне комфортная для сна и отдыха. Так что включать кондиционеры и вентиляторы пока нет необходимости. Значит, что не придется платить лишние деньги за потребленную электроэнергию.