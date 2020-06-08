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«Надо полюбить эту работу, быть фанатом». Как семье белорусов удаётся держать самую большую самодельную теплицу в районе

08.06.2020 21:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Агробизнес по-стародорожски. Пенсионеры из деревни Вишневка держат самую большую в районе самодельную теплицу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Надо полюбить эту работу, быть фанатом». Как семье белорусов удаётся держать самую большую самодельную теплицу в районе

«Надо полюбить эту работу, быть фанатом». Как семье белорусов удаётся держать самую большую самодельную теплицу в районе

Супруги Василий и Тамара Потапеня на протяжении 10 лет выращивают тепличные огурцы, а еще редиску, томаты, капусту и зелень. За свежими овощами в очереди не только односельчане, но и горожане. Привлекает и цена, и экологичность.

«Надо полюбить эту работу, быть фанатом». Как семье белорусов удаётся держать самую большую самодельную теплицу в районе

Подробнее смотрите в видеоматериале Алены Чернявской.

Люди в материале: Алёна Чернявская, Василий Потапеня, Тамара Потапеня

 
 
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Новости Беларуси. Агробизнес по-стародорожски. Пенсионеры из деревни Вишневка держат самую большую в районе самодельную теплицу, сообщили в программе «Минщина»...
 
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