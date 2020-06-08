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Погромы и столкновения с полицией: как Европа подхватила волну американских протестов? Репортаж из Бельгии

08.06.2020 22:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Погромы и столкновения с полицией: как Европа подхватила волну американских протестов? Репортаж из Бельгии

Волну американских протестов подхватывает всё больше европейских городов. В столице Евросоюза – Брюсселе – манифестации переросли в уличные погромы и столкновения с полицией. Сценарий похожий – от призывов к истреблению расизма толпа перешла к истреблению магазинов. Владельцы подсчитывают убытки и заколачивают витрины. А нарушители спокойствия готовятся предстать перед судом.

Утро понедельника для владельцев многих магазинов началось с разбора завалов и попыток отремонтировать то, что осталось от входных дверей и витрин. Объявленная накануне акция в поддержку движения против расизма собрала в центре Брюсселя около 10 тысяч человек. Плакаты и лозунги с требованием уважать права всех людей, невзирая на цвет кожи, началась прямо перед Дворцом правосудия.

Всё проходило мирно до того момента, пока часть толпы, разогретая речёвками и призывами, не переключила своё внимание на полицейских, преградивших путь демонстрантам к правительственным зданиям. Уже через несколько минут атаковали полицейские машины, в полицию полетели камни и палки. В ответ она применила водомёты, слезоточивый газ и практически перешла в рукопашный бой. Оттеснённая толпа, впрочем, через какое-то время переключила своё внимание на магазины. Под шум и свист бунтари стали выносить из помещений одежду, обувь и украшения. По словам владельца одного из ювелирных магазинов, вандалы вынесли драгоценностей на 30 тысяч евро.  Как это помогает бороться с расизмом, непонятно, возмущаются мирные участники протеста и свидетели разбоев.

К мирной акции присоединились выходцы из бедных районов Брюсселя, чтобы, воспользовавшись хаосом, затеять погромы и поживиться награбленным. В других европейских столицах – в Британии, Германии, Италии, Дании, Венгрии – всё прошло мирно и без происшествий.

По данным бельгийской полиции, за участие в программах и стычках задержано около 150 человек, многим из них будут предъявлены серьёзные обвинения и возбуждены уголовные дела. В некоторых районах бельгийской столицы продолжается поиск участников беспорядков.

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Волну американских протестов подхватывает всё больше европейских городов. В столице Евросоюза – Брюсселе – манифестации переросли в уличные погромы и...
 
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