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Витебчанка лишилась более 4 000 евро из-за виртуального романа

08.06.2020 22:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Витебчанка лишилась более 4 000 евро из-за виртуального романа

Аферист, познакомившийся на сайте знакомств с жительницей Витебска, обманом выманил у нее большую сумму денег. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Разведенная 52-летняя жительница Витебска в начале декабря прошлого года познакомилась в интернете с неким Джеймсом, который сознался ей, что служит в миротворческих силах ООН. Довольно быстро переписка из сайта знакомств перешла в мессенджеры.

Виталий Сапроненко, официальный представитель УВД Витебского облисполкома: «Не прошло и месяца, как новый знакомый попросил витебчанку финансово помочь его детям: сын и дочь уезжали на учебу в другой город, а он якобы находился в Афганистане и не мог перечислить деньги сам. Детям его, по легенде, 13 и 18 лет, жена умерла, и подростки живут в интернате».

Женщина поверила новому возлюбленному и сделала первый перевод — 300 долларов. Сразу после Нового года мужчина написал, что у него есть большой чемодан с золотом, который стоит примерно миллион долларов, а также чек на такую же сумму. Ухажер заявил, что хочет отправить витебчанке все это на хранение, однако для воплощения этого плана в жизнь снова потребовались деньги. Он попросил у белоруски сначала 1,5 тысячи, а потом еще 2,5 тысячи евро, как он объяснил — на разрешение неувязок, которые возникли при попытке пересылки.

У женщины таких денег не было, поэтому она решила взять кредит в банке. В очередной раз деньги «Джеймсу» понадобились в феврале, якобы на лечение ранения, которое он получил в Сирии. В ответ женщина переслала ему всю зарплату. В дальнейшем виртуальный кавалер делал попытки одолжить деньги еще несколько раз, но витебчанка усомнилась в добропорядочности собеседника и обратилась в правоохранительные органы. В УВД уточнили, что жертве обмана виртуальный роман обошелся в 3800 евро и 626 долларов.

Фото: Rahul Pandit  / Pixabay

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Теги: знакомства, Витебск
 
 
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Аферист, познакомившийся на сайте знакомств с жительницей Витебска, обманом выманил у нее большую сумму денег. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома....
 
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