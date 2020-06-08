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Плавают теплоходы, маломерные суда, а могут появиться и хаусботы. Чем заняться туристу на Августовском канале?

08.06.2020 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Акваторию Августовского канала включили во внутренние водные пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты говорят, что новый статус поможет исключить юридические проволочки и еще теснее наладить сотрудничество с западными коллегами, ведь Августовский канал связывает Беларусь и Польшу.

Плавают теплоходы, маломерные суда, а могут появиться и хаусботы. Чем заняться туристу на Августовском канале?

Плавают теплоходы, маломерные суда, а могут появиться и хаусботы. Чем заняться туристу на Августовском канале?

Только в 2019 году белорусско-польскую границу на шлюзе «Лесная-Рудавка» пересекли больше 3 тысяч любителей водного туризма. Турфирмы вторят: такой отдых сегодня на пике во всем мире. Новая мода – хаусботы, проще говоря, плавучие дома, которые на Западе предлагаются напрокат. Их теперь тоже сможет принимать белорусская часть Августовского канала.

Плавают теплоходы, маломерные суда, а могут появиться и хаусботы. Чем заняться туристу на Августовском канале?

Плавают теплоходы, маломерные суда, а могут появиться и хаусботы. Чем заняться туристу на Августовском канале?

Галина Буро, корреспондент:
Уже совсем скоро в водном парке Августовского канала произойдет пополнение. К теплоходу и водным велосипедам добавится быстроходный катер-катамаран. Это такой, можно сказать, гибрид катамарана и яхты на воздушных подушках. Купят его в рамках трансграничного проекта.

Акваторию Августовского канала включили во внутренние водные пути Беларуси. Как это отразится на туризме?

И, кстати, новый статус канала открывает больше возможностей для создания общих проектов и маршрутов с польской стороной. Ведь по документам, водохозяйствование страны могут вести на тех территориях, которые и там, и там относятся к внутренним водным путям.

Плавают теплоходы, маломерные суда, а могут появиться и хаусботы. Чем заняться туристу на Августовском канале?

Павел Кохонов, заместитель генерального директора предприятия «Гродномелиоводхоз»:
Надо рассматривать Августовский канал как целый объект. Нельзя его, скорее всего, делить на белорусскую часть и польскую часть, это один целый объект, который надо обслуживать в комплексе, поэтому с польской стороной мы достаточно тесно сотрудничаем.

Вопрос по поводу включения Августовского канала во внутренние водные пути, мы очень надеемся, даст толчок потенциальному развитию Августовского канала, который приведет к сотрудничеству между двумя государствами.

Плавают теплоходы, маломерные суда, а могут появиться и хаусботы. Чем заняться туристу на Августовском канале?

Иностранцев здесь готовы встречать сразу, как откроют границы. Пока же едут белорусы, спасаются от летнего зноя. И пусть нынешний туристический сезон не такой, как планировали, зато с новым статусом канал сможет расширить свои возможности и побить собственный рекорд по количеству иностранных туристов.

Люди в материале: Галина Буро, Александр Киреня, Олег Андрейчик, Павел Кохонов

 
 
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Новости Беларуси. Акваторию Августовского канала включили во внутренние водные пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты говорят, что новый...
 
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Акваторию Августовского канала включили во внутренние водные пути Беларуси. Как это отразится на туризме?
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