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Плавают теплоходы, маломерные суда, а могут появиться и хаусботы. Чем заняться туристу на Августовском канале?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Акваторию Августовского канала включили во внутренние водные пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специалисты говорят, что новый статус поможет исключить юридические проволочки и еще теснее наладить сотрудничество с западными коллегами, ведь Августовский канал связывает Беларусь и Польшу.
Только в 2019 году белорусско-польскую границу на шлюзе «Лесная-Рудавка» пересекли больше 3 тысяч любителей водного туризма. Турфирмы вторят: такой отдых сегодня на пике во всем мире. Новая мода – хаусботы, проще говоря, плавучие дома, которые на Западе предлагаются напрокат. Их теперь тоже сможет принимать белорусская часть Августовского канала.
Галина Буро, корреспондент:
И, кстати, новый статус канала открывает больше возможностей для создания общих проектов и маршрутов с польской стороной. Ведь по документам, водохозяйствование страны могут вести на тех территориях, которые и там, и там относятся к внутренним водным путям.
Павел Кохонов, заместитель генерального директора предприятия «Гродномелиоводхоз»:
Вопрос по поводу включения Августовского канала во внутренние водные пути, мы очень надеемся, даст толчок потенциальному развитию Августовского канала, который приведет к сотрудничеству между двумя государствами.
Иностранцев здесь готовы встречать сразу, как откроют границы. Пока же едут белорусы, спасаются от летнего зноя. И пусть нынешний туристический сезон не такой, как планировали, зато с новым статусом канал сможет расширить свои возможности и побить собственный рекорд по количеству иностранных туристов.
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Плавают теплоходы, маломерные суда, а могут появиться и хаусботы. Чем заняться туристу на Августовском канале?
Новости Беларуси. Акваторию Августовского канала включили во внутренние водные пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты говорят, что новый...
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