Акваторию Августовского канала включили во внутренние водные пути Беларуси. Как это отразится на туризме?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уникальное гидротехническое сооружение XIX века, а сегодня главная безвизовая зона страны. Августовский канал расширяет возможности – его акватория включена во внутренние водные пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Специалисты говорят, что новый статус поможет исключить юридические проволочки и еще теснее наладить сотрудничество с западными коллегами, ведь Августовский канал связывает Беларусь и Польшу.

Галина Буро вникла в тенденции современного водного туризма.

Уже больше десятка лет, как судьба связала Александра Киреню с Августовским каналом. Он капитан, пожалуй, самого туристического теплохода Гродненской области. Мужчина отмечает: спрос на водный отдых растет с каждым годом, а конкуренцию его теплоходу активно начали составлять маломерные суда.

Плавают теплоходы, маломерные суда, а могут появиться и хаусботы. Чем заняться туристу на Августовском канале?









Александр Киреня, капитан-механик теплохода «Неман»:

Взять прошлые годы: литовцы, поляки… Загруженность была полная практически, в год по 600 рейсов. И все довольны. Прохождение этих шлюзов – это для них самое главное, когда опускаемся на 3,5 метра, потом поднимаемся. Вот для людей это вообще.













Включение безвизовой зоны Августовского канала во внутренние водные пути страны – это уход от статуса местного водоема. А значит, теперь снимаются многие юридические моменты, которые не сказать, что тормозили развитие туризма, а скорее, не раскрывали весь его потенциал. Например, в плане привлечения инвестиций и создания инфраструктуры для туристов, которые путешествуют на яхтах, катерах или байдарках.

















Олег Андрейчик, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:

Это позволит юридически больше открыть Августовский канал. Это позволит сегодня большему количеству субъектов хозяйствования вести бизнес на Августовском канале.

Если здесь будут регулярно ходить наши яхты, с польской стороны, с Европейского союза, с Евразийского союза (потому что мы находимся на границе), будут пересекать именно границу в районе Августовского канала, здесь нужны и пункты дозаправки, пункты обслуживания плавательных средств, пункты и объекты, где нужно будет размещаться, где можно будет отдохнуть.