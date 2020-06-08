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Акваторию Августовского канала включили во внутренние водные пути Беларуси. Как это отразится на туризме?

08.06.2020 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уникальное гидротехническое сооружение XIX века, а сегодня главная безвизовая зона страны. Августовский канал расширяет возможности – его акватория включена во внутренние водные пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акваторию Августовского канала включили во внутренние водные пути Беларуси. Как это отразится на туризме?

Специалисты говорят, что новый статус поможет исключить юридические проволочки и еще теснее наладить сотрудничество с западными коллегами, ведь Августовский канал связывает Беларусь и Польшу.

Галина Буро вникла в тенденции современного водного туризма.

Уже больше десятка лет, как судьба связала Александра Киреню с Августовским каналом. Он капитан, пожалуй, самого туристического теплохода Гродненской области. Мужчина отмечает: спрос на водный отдых растет с каждым годом, а конкуренцию его теплоходу активно начали составлять маломерные суда.

Плавают теплоходы, маломерные суда, а могут появиться и хаусботы. Чем заняться туристу на Августовском канале?

Акваторию Августовского канала включили во внутренние водные пути Беларуси. Как это отразится на туризме?

Акваторию Августовского канала включили во внутренние водные пути Беларуси. Как это отразится на туризме?

Александр Киреня, капитан-механик теплохода «Неман»:
Взять прошлые годы: литовцы, поляки… Загруженность была полная практически, в год по 600 рейсов. И все довольны. Прохождение этих шлюзов – это для них самое главное, когда опускаемся на 3,5 метра, потом поднимаемся. Вот для людей это вообще.

Акваторию Августовского канала включили во внутренние водные пути Беларуси. Как это отразится на туризме?

Акваторию Августовского канала включили во внутренние водные пути Беларуси. Как это отразится на туризме?

Акваторию Августовского канала включили во внутренние водные пути Беларуси. Как это отразится на туризме?

Включение безвизовой зоны Августовского канала во внутренние водные пути страны – это уход от статуса местного водоема. А значит, теперь снимаются многие юридические моменты, которые не сказать, что тормозили развитие туризма, а скорее, не раскрывали весь его потенциал. Например, в плане привлечения инвестиций и создания инфраструктуры для туристов, которые путешествуют на яхтах, катерах или байдарках.

Акваторию Августовского канала включили во внутренние водные пути Беларуси. Как это отразится на туризме?

Акваторию Августовского канала включили во внутренние водные пути Беларуси. Как это отразится на туризме?

Акваторию Августовского канала включили во внутренние водные пути Беларуси. Как это отразится на туризме?

Акваторию Августовского канала включили во внутренние водные пути Беларуси. Как это отразится на туризме?

Олег Андрейчик, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:
Это позволит юридически больше открыть Августовский канал. Это позволит сегодня большему количеству субъектов хозяйствования вести бизнес на Августовском канале.

Если здесь будут регулярно ходить наши яхты, с польской стороны, с Европейского союза, с Евразийского союза (потому что мы находимся на границе), будут пересекать именно границу в районе Августовского канала, здесь нужны и пункты дозаправки, пункты обслуживания плавательных средств, пункты и объекты, где нужно будет размещаться, где можно будет отдохнуть.

Люди в материале: Галина Буро, Александр Киреня, Олег Андрейчик, Павел Кохонов

 
 
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Новости Беларуси. Уникальное гидротехническое сооружение XIX века, а сегодня главная безвизовая зона страны. Августовский канал расширяет возможности – его...
 
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