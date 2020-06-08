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Акваторию Августовского канала включили во внутренние водные пути Беларуси. Как это отразится на туризме?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уникальное гидротехническое сооружение XIX века, а сегодня главная безвизовая зона страны. Августовский канал расширяет возможности – его акватория включена во внутренние водные пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специалисты говорят, что новый статус поможет исключить юридические проволочки и еще теснее наладить сотрудничество с западными коллегами, ведь Августовский канал связывает Беларусь и Польшу.
Уже больше десятка лет, как судьба связала Александра Киреню с Августовским каналом. Он капитан, пожалуй, самого туристического теплохода Гродненской области. Мужчина отмечает: спрос на водный отдых растет с каждым годом, а конкуренцию его теплоходу активно начали составлять маломерные суда.
Александр Киреня, капитан-механик теплохода «Неман»:
Включение безвизовой зоны Августовского канала во внутренние водные пути страны – это уход от статуса местного водоема. А значит, теперь снимаются многие юридические моменты, которые не сказать, что тормозили развитие туризма, а скорее, не раскрывали весь его потенциал. Например, в плане привлечения инвестиций и создания инфраструктуры для туристов, которые путешествуют на яхтах, катерах или байдарках.
Олег Андрейчик, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:
Если здесь будут регулярно ходить наши яхты, с польской стороны, с Европейского союза, с Евразийского союза (потому что мы находимся на границе), будут пересекать именно границу в районе Августовского канала, здесь нужны и пункты дозаправки, пункты обслуживания плавательных средств, пункты и объекты, где нужно будет размещаться, где можно будет отдохнуть.
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Акваторию Августовского канала включили во внутренние водные пути Беларуси. Как это отразится на туризме?
Новости Беларуси. Уникальное гидротехническое сооружение XIX века, а сегодня главная безвизовая зона страны. Августовский канал расширяет возможности – его...
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