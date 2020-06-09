Студотряды в Солигорске начнут работать с июня.

— Заявки от молодежи принимаем с февраля. Поначалу молодые люди сами приходили в районный комитет и записывались. Но с учетом эпидемиологической ситуации мы предложили им заполнять анкеты дома и присылать их на нашу электронную почту, — рассказал Артем Жовнерик. — Молодежи предлагаем поработать в строительном, сервисном, экологическом и педагогическом отрядах. Экологический приступит к работе с 1 июня. В основном ребята будут заняты на работах, связанных с уборкой прилегающей территории, прополкой клумб. Остальные отряды начнут работу позже — с июля, с августа.



Трудоустроиться в экологические отряды можно с 14 лет, в остальные — с 16. Ребятам от 14 до 16 лет необходимо иметь согласие родителей.



— У нас ежегодно число записавшихся гораздо больше предлагаемых рабочих мест, — отметил первый секретарь райкома. — Приоритет отдаем состоящим в БРСМ, детям из многодетных семей, а также тем, кто в прошлые годы положительно зарекомендовал себя в студотрядах. От того, как показали себя ребята, зависит и количество мест, которые готовы предложить наниматели в последующем.

