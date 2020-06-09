Студотряды в Солигорске начнут работать с июня.

Солигорский районный комитет ОО «БРСМ» продолжает вести запись желающих поработать летом в студотрядах. Об этом сообщил первый секретарь райкома Артем Жовнерик.
— Заявки от молодежи принимаем с февраля. Поначалу молодые люди сами приходили в районный комитет и записывались. Но с учетом эпидемиологической ситуации мы предложили им заполнять анкеты дома и присылать их на нашу электронную почту, — рассказал Артем Жовнерик. — Молодежи предлагаем поработать в строительном, сервисном, экологическом и педагогическом отрядах. Экологический приступит к работе с 1 июня. В основном ребята будут заняты на работах, связанных с уборкой прилегающей территории, прополкой клумб. Остальные отряды начнут работу позже — с июля, с августа.
Трудоустроиться в экологические отряды можно с 14 лет, в остальные — с 16. Ребятам от 14 до 16 лет необходимо иметь согласие родителей.
— У нас ежегодно число записавшихся гораздо больше предлагаемых рабочих мест, — отметил первый секретарь райкома. — Приоритет отдаем состоящим в БРСМ, детям из многодетных семей, а также тем, кто в прошлые годы положительно зарекомендовал себя в студотрядах. От того, как показали себя ребята, зависит и количество мест, которые готовы предложить наниматели в последующем.
Трудоустроить в 2020 году планируется более 100 человек. Молодые люди 14–16 лет будут работать 4,5 часа в день, 16–17 лет — 7 часов, от 18 и старше — полный рабочий день. Что касается оплаты труда, то в прошлом году средняя зарплата составляла 250–300 рублей.
— Все зависит от отрасли. В строительной, например, получали и по 600 рублей, — пояснил Артем Жовнерик. — В педагогических зарабатывали 350–400, но там и смены длились по 18 дней. В целом зарплаты в студотрядах Солигорщины в прошлые годы были выше, чем в других районах.