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На Ефремова завели уголовное дело после ДТП в центре Москвы. Ему грозит до семи лет лишения свободы
Источник материала: Tut.by
Уголовное дело возбуждено в отношении актера Михаила Ефремова после ДТП на Смоленской площади в Москве, ему грозит до семи лет лишения свободы. Об этом
«В настоящее время в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по части 2 статьи 264 УК РФ („Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств“)», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Санкция данной статьи в этой части предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.
ДТП с участием актера произошло
Ефремова задержали и отправили на медицинское освидетельствование. Как сообщили в полиции, по его итогам было установлено, что в момент аварии актер был в состоянии алкогольного опьянения.
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Ефремова задержали и отправили на медицинское освидетельствование. Как сообщили в полиции, по его итогам было установлено, что в момент аварии актер был в...
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