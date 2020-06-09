На Ефремова завели уголовное дело после ДТП в центре Москвы. Ему грозит до семи лет лишения свободы

Источник материала: Tut.by

Уголовное дело возбуждено в отношении актера Михаила Ефремова после ДТП на Смоленской площади в Москве, ему грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает ГУ МВД по Москве.



Фото: Flickr / Oli Zitch

«В настоящее время в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по части 2 статьи 264 УК РФ („Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств“)», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Санкция данной статьи в этой части предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

ДТП с участием актера произошло вечером 8 июня . В полиции сообщили, что Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с Lada, водитель которой получил травмы различной степени тяжести: он получил открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму, а также сочетанную травму головы.

Ефремова задержали и отправили на медицинское освидетельствование. Как сообщили в полиции, по его итогам было установлено, что в момент аварии актер был в состоянии алкогольного опьянения.