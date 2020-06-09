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Российский гандболист Дмитрий Санталов пополнил ряды БГК имени Мешкова
09.06.2020 06:10 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Гандболист сборной России Дмитрий Санталов подписал контракт с БГК имени Мешкова, сообщает корреспондент БЕЛТА.
24-летний новобранец 12-кратных чемпионов Беларуси с 2014 года играл в составе лучшего российского клуба "Чеховские медведи", с которым шесть раз становился чемпионом, а также по пять раз завоевывал Кубок и Суперкубок страны.
Сегодня также стало известно, что наставник БГК-2 Андрей Мочалов покинул Брест, став главным тренером гандбольного клуба "Гомель". Будучи игроком, Андрей Мочалов провел в БГК имени Мешкова 16 сезонов, он является лучшим бомбардиром в истории брестской команды, забросившим 1396 мячей.
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Гандболист сборной России Дмитрий Санталов подписал контракт с БГК имени Мешкова, сообщает корреспондент БЕЛТА. 24-летний новобранец 12-кратных чемпионов...
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