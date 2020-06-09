Новый или старый? Выбираем флагман 2019 года и объясняем, почему это хороший выбор

Большинство белорусов выбирают относительно недорогие смартфоны — в последние годы они на деле не так уж и отличаются от флагманских моделей. Но давайте начистоту: такой выбор во многом обусловлен ценами на актуальные топовые аппараты, которые по карману далеко не всем. А что если купить флагман прошлого года? Проверили, сколько такие сейчас стоят.
Плюсы и минусы прошлогодних флагманских смартфонов
Кто-то может возразить — мол, зачем покупать уже относительно не самые новые девайсы, если есть модели посвежее с аналогичными характеристиками? Во-первых, топовые смартфоны прошлого года как минимум такие же по мощности, как и нынешние аппараты среднего класса. В большинстве случаев они и вовсе превосходят конкурентов.
Во-вторых, флагманские девайсы создаются с иной философией. Проще говоря, на подобных устройствах производители не экономят — материалы корпуса премиальные, в активе — технологии защиты от воды и пыли, стереодинамики, технически продвинутые системы активации со сканированием лиц или экранными сканерами отпечатков пальцев, беспроводная зарядка. Фотографируют и снимают видео гаджеты все еще прекрасно — почти наверняка лучше «середняков» этого года.
Из теоретических недостатков — время поддержки производителем. Как правило, большинство Android-смартфонов обновляются два года после выхода на рынок. Таким образом, для них осталось только одно крупное обновление ОС (в следующем году). С другой стороны, с Android 9 на нынешний Android 10 смартфоны уже успели обновиться, к тому же критической разницы между версиями системы в последнее время нет. Устройств от Apple это и вовсе не касается — они поддерживаются производителями не менее пяти лет.
Главная отличительная черта обоих аппаратов — полная поддержка Google-сервисов. Это значит, что на них предустановлен магазин Google Play и разнообразные фирменные приложения Google. Пользоваться сайтами-зеркалами и AppGallery можно только опционально.
Различия в технической части между смартфонами есть, но они нивелируются ценой. Так, в Honor 20 Pro установлен IPS-экран на 6,26 дюйма, а в Huawei P30 Pro — OLED-панель на 6,47 дюйма. Сканер отпечатков пальцев в первом девайсе находится на боковой грани, а во втором — под дисплеем. Присутствует и разница в камерах. Аппарат от Honor может снимать с 3-кратным оптическим приближением, а от Huawei — с 5-кратным. А еще старший P30 Pro защищен от воды (IP68).
Но сходств также немало. Первое — процессор, фирменный Kirin 980 (7-нм техпроцесс). Второе — объем памяти, у нас в основном продаются версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Объемы аккумуляторов аналогичны: соответственно 4000 и 4200 мАч для Honor и Huawei. На времени автономной работы разница практически не сказалась. В тестах GSMArena девайсы соответственно набрали 104 и 100 часов. В обоих случаях поддерживается быстрая зарядка, правда беспроводная и реверсивная зарядки есть только в P30 Pro.
Топовая модель самой известной линейки компании прошлого года. На наш взгляд, морально устареть она еще не успела, да и на «сером» рынке продается за вполне вменяемые деньги. Хотя покупка у неофициального продавца несет риск неполноценной гарантии.
Девайс выполнен из стекла и металла, есть защита от воды и пыли по стандарту IP68, стереодинамики, порт 3,5-мм для наушников. Диагональ дисплея составляет 6,4 дюйма, матрица — AMOLED. Процессором в устройствах для нашего региона выступает фирменный Exynos 9820 (8-нм техпроцесс), память — 8/128 ГБ с расширением через карточки microSD. Емкость батареи равняется 4100 мАч, в тесте той же GSMArena девайс набирает 91 час. Впрочем, по нашим тестам P30 Pro от Huawei «живет» на одном заряде на полдня больше.
Разумеется, в активе быстрая проводная и беспроводная зарядки. Основная камера состоит из модулей на 12 Мп + 12 Мп + 16 Мп и способна фотографировать с 2-кратным оптическим приближением. Из очевидных недостатков выделяется только экранный сканер отпечатков — на более поздних моделях он срабатывает ощутимо быстрее.
Этот аппарат официально не продается в Беларуси, но в интернет-магазинах найти его все еще можно.
Журналисты не раз называли его «убийцей» флагманов за хорошее соотношение цены и качества. Хотя некоторых флагманских «фишек» в девайсе все-таки нет — они появились только в моделях этого года — та же защита от воды нужна не всем, а финальную стоимость аппарата делает больше.
Устройство оснащается экраном на 6,67 дюйма. Важно, что из-за выезжающей из верхней грани аппарата фронтальной камеры AMOLED-панель лишена вырезов. А еще дисплей поддерживает режим работы в 90 Гц. Благодаря этому все действия (перелистывание рабочих столов, ленты в соцсети) кажутся намного более плавными.
Процессор — Snapdragon 855, минимальный объем памяти — 6/128 ГБ. Аккумулятор установлен на 4000 мАч, есть быстрая проводная зарядка. Правда, беспроводная не поддерживается. Основная камера такая: 48 Мп + 8 Мп + 16 Мп.
Какие устройства не попали в список (и почему)
В подборку не вошел флагманский Xiaomi Mi 9. Но не потому, что недостоин, а из-за того, что давно снят с производства и найти его в магазинах сейчас довольно сложно. Миниатюрный Galaxy S10e также придется поискать — многие продавцы его уже не предлагают.
С «айфонами» ситуация сложнее. По сути, iPhone 11 и iPhone 11 Pro — прошлогодние модели, которые могли бы попасть в наш список. Но пока производитель не представит новые iPhone 12, нынешние аппараты не подешевеют. Более старые iPhone Xs, на личный взгляд автора материала, выбирать тоже не стоит. Они стоят чрезмерно дорого и при этом существенно проигрывают «одиннадцатым» по ряду параметров.
А вот iPhone Xr, несмотря на двухлетний возраст, все еще выглядит «бодрячком». Девайс стоит недешево, но более-менее вменяемо. При этом он наверняка будет поддерживаться производителем еще как минимум несколько лет. В активе гаджета дисплей на 6,1 дюйма (IPS-матрица), процессор Apple A12 Bionic и одинарная основная камера на 12 Мп. Есть защита от воды IP67, стереодинамики, а также платежная система Apple Pay (работает в Беларуси).