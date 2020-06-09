Новый или старый? Выбираем флагман 2019 года и объясняем, почему это хороший выбор

Источник материала: Tut.by

Большинство белорусов выбирают относительно недорогие смартфоны — в последние годы они на деле не так уж и отличаются от флагманских моделей. Но давайте начистоту: такой выбор во многом обусловлен ценами на актуальные топовые аппараты, которые по карману далеко не всем. А что если купить флагман прошлого года? Проверили, сколько такие сейчас стоят.



Фото: unsplash.com

Плюсы и минусы прошлогодних флагманских смартфонов

Кто-то может возразить — мол, зачем покупать уже относительно не самые новые девайсы, если есть модели посвежее с аналогичными характеристиками? Во-первых, топовые смартфоны прошлого года как минимум такие же по мощности, как и нынешние аппараты среднего класса. В большинстве случаев они и вовсе превосходят конкурентов.

Во-вторых, флагманские девайсы создаются с иной философией. Проще говоря, на подобных устройствах производители не экономят — материалы корпуса премиальные, в активе — технологии защиты от воды и пыли, стереодинамики, технически продвинутые системы активации со сканированием лиц или экранными сканерами отпечатков пальцев, беспроводная зарядка. Фотографируют и снимают видео гаджеты все еще прекрасно — почти наверняка лучше «середняков» этого года.

Из теоретических недостатков — время поддержки производителем. Как правило, большинство Android-смартфонов обновляются два года после выхода на рынок. Таким образом, для них осталось только одно крупное обновление ОС (в следующем году). С другой стороны, с Android 9 на нынешний Android 10 смартфоны уже успели обновиться, к тому же критической разницы между версиями системы в последнее время нет. Устройств от Apple это и вовсе не касается — они поддерживаются производителями не менее пяти лет.



На фото Huawei P30 Pro

Главная отличительная черта обоих аппаратов — полная поддержка Google-сервисов. Это значит, что на них предустановлен магазин Google Play и разнообразные фирменные приложения Google. Пользоваться сайтами-зеркалами и AppGallery можно только опционально.

Различия в технической части между смартфонами есть, но они нивелируются ценой. Так, в Honor 20 Pro установлен IPS-экран на 6,26 дюйма, а в Huawei P30 Pro — OLED-панель на 6,47 дюйма. Сканер отпечатков пальцев в первом девайсе находится на боковой грани, а во втором — под дисплеем. Присутствует и разница в камерах. Аппарат от Honor может снимать с 3-кратным оптическим приближением, а от Huawei — с 5-кратным. А еще старший P30 Pro защищен от воды (IP68).

Но сходств также немало. Первое — процессор, фирменный Kirin 980 (7-нм техпроцесс). Второе — объем памяти, у нас в основном продаются версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Объемы аккумуляторов аналогичны: соответственно 4000 и 4200 мАч для Honor и Huawei. На времени автономной работы разница практически не сказалась. В тестах GSMArena девайсы соответственно набрали 104 и 100 часов. В обоих случаях поддерживается быстрая зарядка, правда беспроводная и реверсивная зарядки есть только в P30 Pro.





Топовая модель самой известной линейки компании прошлого года. На наш взгляд, морально устареть она еще не успела, да и на «сером» рынке продается за вполне вменяемые деньги. Хотя покупка у неофициального продавца несет риск неполноценной гарантии.

Девайс выполнен из стекла и металла, есть защита от воды и пыли по стандарту IP68, стереодинамики, порт 3,5-мм для наушников. Диагональ дисплея составляет 6,4 дюйма, матрица — AMOLED. Процессором в устройствах для нашего региона выступает фирменный Exynos 9820 (8-нм техпроцесс), память — 8/128 ГБ с расширением через карточки microSD. Емкость батареи равняется 4100 мАч, в тесте той же GSMArena девайс набирает 91 час. Впрочем, по нашим тестам P30 Pro от Huawei «живет» на одном заряде на полдня больше.

Разумеется, в активе быстрая проводная и беспроводная зарядки. Основная камера состоит из модулей на 12 Мп + 12 Мп + 16 Мп и способна фотографировать с 2-кратным оптическим приближением. Из очевидных недостатков выделяется только экранный сканер отпечатков — на более поздних моделях он срабатывает ощутимо быстрее.



Фото: The Verge

Этот аппарат официально не продается в Беларуси, но в интернет-магазинах найти его все еще можно.

Журналисты не раз называли его «убийцей» флагманов за хорошее соотношение цены и качества. Хотя некоторых флагманских «фишек» в девайсе все-таки нет — они появились только в моделях этого года — та же защита от воды нужна не всем, а финальную стоимость аппарата делает больше.

Устройство оснащается экраном на 6,67 дюйма. Важно, что из-за выезжающей из верхней грани аппарата фронтальной камеры AMOLED-панель лишена вырезов. А еще дисплей поддерживает режим работы в 90 Гц. Благодаря этому все действия (перелистывание рабочих столов, ленты в соцсети) кажутся намного более плавными.

Процессор — Snapdragon 855, минимальный объем памяти — 6/128 ГБ. Аккумулятор установлен на 4000 мАч, есть быстрая проводная зарядка. Правда, беспроводная не поддерживается. Основная камера такая: 48 Мп + 8 Мп + 16 Мп.

Какие устройства не попали в список (и почему)

В подборку не вошел флагманский Xiaomi Mi 9. Но не потому, что недостоин, а из-за того, что давно снят с производства и найти его в магазинах сейчас довольно сложно. Миниатюрный Galaxy S10e также придется поискать — многие продавцы его уже не предлагают.

С «айфонами» ситуация сложнее. По сути, iPhone 11 и iPhone 11 Pro — прошлогодние модели, которые могли бы попасть в наш список. Но пока производитель не представит новые iPhone 12, нынешние аппараты не подешевеют. Более старые iPhone Xs , на личный взгляд автора материала, выбирать тоже не стоит. Они стоят чрезмерно дорого и при этом существенно проигрывают «одиннадцатым» по ряду параметров.



На фото iPhone Xr

А вот iPhone Xr , несмотря на двухлетний возраст, все еще выглядит «бодрячком». Девайс стоит недешево, но более-менее вменяемо. При этом он наверняка будет поддерживаться производителем еще как минимум несколько лет. В активе гаджета дисплей на 6,1 дюйма (IPS-матрица), процессор Apple A12 Bionic и одинарная основная камера на 12 Мп. Есть защита от воды IP67, стереодинамики, а также платежная система Apple Pay (работает в Беларуси).