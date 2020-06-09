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Вам оранжевую или фиолетовую? Цветная капуста Гродненской овощной фабрики теперь действительно цветная

09.06.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гродненская овощная фабрика впервые предложит цветную капусту необычного окраса – оранжевую и фиолетовую.

 


В реализацию она начнет поступать примерно с середины июля. 

Цветную капусту знает каждая хозяйка: в классическом варианте ее соцветия белые. А вот оранжевые – редкость. Но польза от их употребления большая. Данным видам не случайно отдали предпочтение, рассказал "Перспективе" главный агроном овощной фабрики Николай Гребень. Цветная капуста оранжевого оттенка по вкусу слаще, чем обычная, и может без опаски использоваться в детском питании. А фиолетовый колер объясняется присутствием большого количества антоцианина, который полезен для профилактики заболеваний сердца.  

Кроме того, в этом году на предприятии значительно увеличили площадь под тыкву – отвели гектар. В прошлом году сделали пробные посадки этой культуры, продукт оказался востребованным. 
 
Сезон посадок и сбора урожая на овощной фабрике будет длиться до конца октября-начала ноября.
 
 
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Гродненская овощная фабрика впервые предложит цветную капусту необычного окраса – оранжевую и фиолетовую.
 
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