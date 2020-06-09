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Вам оранжевую или фиолетовую? Цветная капуста Гродненской овощной фабрики теперь действительно цветная
Источник материала: Партизан
Гродненская овощная фабрика впервые предложит цветную капусту необычного окраса – оранжевую и фиолетовую.
В реализацию она начнет поступать примерно с середины июля.
Цветную капусту знает каждая хозяйка: в классическом варианте ее соцветия белые. А вот оранжевые – редкость. Но польза от их употребления большая. Данным видам не случайно отдали предпочтение, рассказал
Кроме того, в этом году на предприятии значительно увеличили площадь под тыкву – отвели гектар. В прошлом году сделали пробные посадки этой культуры, продукт оказался востребованным.
Сезон посадок и сбора урожая на овощной фабрике будет длиться до конца октября-начала ноября.
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Вам оранжевую или фиолетовую? Цветная капуста Гродненской овощной фабрики теперь действительно цветная
Гродненская овощная фабрика впервые предложит цветную капусту необычного окраса – оранжевую и фиолетовую.
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