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Мужчину из Ошмян, ушедшего из дома в тапочках, нашли мертвым в лесу
Источник материала: Партизан
Волонтеры поискового отряда «Ангел» 7 июня в лесу возле агрогородка Краковка Ошмянского района нашли тело 50-летнего мужчины, который пропал две недели назад.
О пропаже жителя Краковки заявила в поисково-спасательный отряд «Ангел» его жена. Было известно, что мужчина 24 мая после ссоры с супругой без документов и с выключенным мобильным телефоном ушел из дома в спортивных штанах и тапочках.
Координатор ПСО «Ангел» Сергей Ковган рассказал
– Мы предполагали, чем могут завершиться поиски, и боялись такого результата. Как только позволила погода, наша группа в составе около 10 человек 7 июня выехала в Ошмянский район. Определили направление работы в сторону лесного массива. Тело мужчины нашли в лесу быстро, примерно в 12.30, на расстоянии километра от его дома.
По словам координатора ПСО «Ангел», на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.
Причину смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.
– Поисково-спасательный отряд «Ангел» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего, – сказал Сергей Ковган.
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Волонтеры поискового отряда «Ангел» 7 июня в лесу возле агрогородка Краковка Ошмянского района нашли тело 50-летнего мужчины, который пропал две недели назад.
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