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В отношении актера Михаила Ефремова завели уголовное дело после аварии в центре Москвы
Источник материала: Партизан
Актер стал фигурантом дела о нарушении правил дорожного движения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, водитель которого пострадал. По данным полиции, в момент аварии Ефремов был пьян
Михаил Ефремов, Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Полиция возбудила уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова после аварии на Смоленской площади в центре Москвы. Об этом сообщает
Дело заведено по ч. 2 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
ДТП с участием актера произошло вечером 8 июня. В полиции сообщили, что Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с Lada, водитель которой получил травмы различной степени тяжести. На сайте московского управления МВД также сообщается, что водитель Jeep стал фигурантом уголовного дела.
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Актер стал фигурантом дела о нарушении правил дорожного движения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, водитель которого пострадал. По...
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