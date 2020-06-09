В отношении актера Михаила Ефремова завели уголовное дело после аварии в центре Москвы





Михаил Ефремов, Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС





ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по столице. Полиция возбудила уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова после аварии на Смоленской площади в центре Москвы. Об этом сообщаетсо ссылкой на пресс-службу управления МВД по столице.





Дело заведено по ч. 2 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.





ДТП с участием актера произошло вечером 8 июня. В полиции сообщили, что Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с Lada, водитель которой получил травмы различной степени тяжести. На сайте московского управления МВД также сообщается, что водитель Jeep стал фигурантом уголовного дела.



