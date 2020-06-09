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Совет Республики предлагает проконтролировать реализацию на местах указа о поддержке экономики

09.06.2020 08:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Важный шаг навстречу бизнесу, предприятиям и простым людям. Государство разрабатывает дополнительные варианты поддержки экономики в условиях неблагоприятной мировой эпидемиологической ситуации. Как реализуются уже принятый пакет мер, предусмотренный Указом Президента, намерены проконтролировать. С такой инициативой выступил Совет Республики.

Утверждённый пакет можно условно разделить на несколько направлений. В налоговой сфере – это отсрочки для уплаты. Для индивидуальных предпринимателей, которые временно не могли вести бизнес, – возможность пересчитать единый налог. Предусмотрены также пособия для родителей, чьи дети стали контактами первого или второго уровня. Ключевую роль в поддержке населения должны сыграть местные власти, это поручение Президента.

Будет дополнительная помощь. Среди предложений – смягчение условий кредитования, защита внутреннего рынка. Также поддержку намерены оказать тем, кто работает в условиях неполной занятости. Новый пакет мер внесён на рассмотрение Главы государства.

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Важный шаг навстречу бизнесу, предприятиям и простым людям. Государство разрабатывает дополнительные варианты поддержки экономики в условиях неблагоприятной...
 
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