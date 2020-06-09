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Жара. 5 идеальных летних платьев, которые нужны всем

09.06.2020 08:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В прошлом году многие из нас в это время паковали чемоданы, собираясь в заграничный отпуск, беззаботно пили коктейли с подружкой на летней террасе или гуляли по торговому центру, присматривая обновки на лето. В этом сезоне с поездками и прогулками по общественным местам напряженка, но лето не отменяется! И температура +30 за окном намекает, что пора переодеваться в легкие платья.

Мы голосуем за шопинг в режиме онлайн, и чтобы вам было удобнее настроить фильтры, отобрали 5 идеальных платьев, которые будут на пике моды этим летом и подойдут всем (по крайней мере, так считают ведущие фэшн-издания и стилисты с именами в мире моды).

Маст-хэв № 1. Сарафан на пуговичках





«Канонический» вариант такого сарафана — белый или молочный цвет, крупные пуговицы древесного оттенка и приталенный силуэт. Впрочем, с цветовым решением, шириной шлеек и степенью облегания вы разберетесь без нас, исходя из вашего цветотипа и особенностей фигуры. Единственное, что стоит учесть: более свободный вариант позволит вам надевать под сарафан светлую футболку. Это уместно в менее жаркую погоду (а также в местах, где вы будете некомфортно чувствовать себя с открытой зоной декольте).

Маст-хэв № 2. Длинное в горошек





Помните, культовое платье из фильма «Красотка»? Ну, то — светло-коричневое в белый горошек. Героиня Джулии Робертс дополнила его шляпкой и белыми перчатками. Так вот: это сочетание — белый горошек на коричневом фоне — снова в моде (как, впрочем, и любой другой горошек, который подходит именно вам). Разве что, стоит учесть, что в тренде не та коктейльная классика, которую демонстрировала нам героиня фильма, а свобода и легкость: воланы, рюши, летящие силуэты вам в помощь.

Маст-хэв № 3. Импрессионистская вещица в цветочный принт






Плохая идея — активный, аляповатый принт: крупные цветы (гипертрофированные розы, маки), которые становятся главным акцентом в образе. В этом сезоне актуальны пастельные тона (попробуйте произнести это без интонации героини клипа «Экспонат»), принт среднего размера и цветы естественных тонов, приближенных к натуральным и как будто слегка запыленных.

Маст-хэв № 4. Платье с запахом и декольте






Платье с запахом — наш старый друг. Беспроигрышный вариант и в плане комфорта, и в плане посадки по фигуре: оно нарисует песочные часы там, где их никогда не было, выгодно подчеркнет зону декольте и загорелые (про автозагары мы уже рассказывали) ноги. В этом сезоне покупаем идеальное платье в природных оттенках (морская волна, небесно-синий, цвет зеленых стеблей, cахарного миндаля, охры).

Маст-хэв № 5. Рубашка, как же без нее






Нет, у нас не устаревшая информация. Просто платье-рубашка так полюбилось женщинам, что заслуженно попадает в летние обзоры уже не первый год подряд. Так что, если вы разжились таким в прошлом сезоне, скорее доставайте его из шкафа. А если нет — самое время им обзавестись. Кстати, в этом сезоне актуальны ооочень объемные модели, воистину «с мужского плеча».

Вы можете выбрать как плотную рубашечную ткань, так и хлопок или лен (и это, конечно, лучший вариант для жары, правда, сильно мнущийся). Длина и цвет, разумеется, на ваше усмотрение, но мы голосуем за традиционные для рубашек белый и голубой и, конечно же, ослепительное мини!

 
 
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Мы голосуем за шопинг в режиме онлайн, и чтобы вам было удобнее настроить фильтры, отобрали 5 идеальных платьев, которые будут на пике моды этим летом и подойдут...
 
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