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Водитель, пострадавший в ДТП с участием актера Ефремова в центре Москвы, умер в больнице

09.06.2020 08:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужчина, пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова в Москве, умер, подтвердили ТАСС во вторник в пресс-службе московского главка МВД.


Фото из Twitter

«От полученных травм мужчина скончался», — сказала собеседник агентства.

ДТП с участием актера произошло вечером 8 июня. В полиции сообщили, что Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с Lada, водитель которой получил открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму, а также сочетанную травму головы.

Ефремова задержали и отправили на медицинское освидетельствование. Как сообщили в полиции, по его итогам было установлено, что в момент аварии актер был в состоянии алкогольного опьянения.


Фото: Flickr / Oli Zitch

В отношении актера возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, и повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). За это предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

С учетом того, что пострадавший умер, скорее всего, статья будет переквалифицирована на более тяжкую — ч.4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). За это предусмотрено до 12 лет лишения свободы.

 
 
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С учетом того, что пострадавший умер, скорее всего, статья будет переквалифицирована на более тяжкую - ч.4 ст. 264 УК РФ. За это предусмотрено до 12 лет лишения свободы.
 
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