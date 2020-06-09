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Водитель, пострадавший в ДТП с участием актера Ефремова в центре Москвы, умер в больнице
Источник материала: Tut.by
Мужчина, пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова в Москве, умер, подтвердили
«От полученных травм мужчина скончался», — сказала собеседник агентства.
ДТП с участием актера произошло
Ефремова задержали и отправили на медицинское освидетельствование. Как сообщили в полиции, по его итогам было установлено, что в момент аварии актер был в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении актера
С учетом того, что пострадавший умер, скорее всего, статья будет переквалифицирована на более тяжкую — ч.4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). За это предусмотрено до 12 лет лишения свободы.
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С учетом того, что пострадавший умер, скорее всего, статья будет переквалифицирована на более тяжкую - ч.4 ст. 264 УК РФ. За это предусмотрено до 12 лет лишения свободы.
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