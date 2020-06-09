Услышать и помочь каждому: прямые телефонные линии проходят с представителями власти

Источник материала: ОНТ

На прямой связи – помощники Президента. Позвонить представителям власти можно по любому насущному вопросу – им важно всё, что волнует людей.

Сегодня звонки от населения принимает инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич. А в Лиозненском райисполкоме на вопросы ответит инспектор по Витебской области – Анатолий Линевич. Завтра на связи инспектор по Минску – Виталий Прима. Обратить внимание на проблему, внести замечания и предложения, обсудить качество дорог или коммунальных услуг – звонить можно по любому поводу. Все вопросы берут на контроль. Услышать и помочь каждому – требование Главы государства для чиновников всех уровней.

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