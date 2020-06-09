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В Москве отменён режим самоизоляции и пропусков
Источник материала: ОНТ
Москва выходит из карантина. С этого дня в российской столице отменяется самые строгие меры – пропускной режим и самоизоляция, он действовал с 30-го марта.
Снятие других ограничений пройдёт в три этапа. А уже сегодня москвичи смогут выходить на улицу без особого графика, это касается и людей старше 65-ти и страдающих хроническими заболеваниями. Вновь заработают салоны красоты, ветклиники, театры вернутся к репетициям. А через неделю откроются музеи и выставки, возобновят работу стоматологические кабинеты. С 23 июня – фитнес-клубы и бассейны. Ограничения снимут и с детских садов. Хотя строгие меры отменяются, санитарные требования для всех остаются в силе.
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Москва выходит из карантина. С этого дня в российской столице отменяется самые строгие меры – пропускной режим и самоизоляция, он действовал с 30-го марта. Снятие...
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