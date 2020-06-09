Источник материала: Tut.by

По статистике , средняя зарплата женщин в нашей стране на четверть меньше, чем у мужчин. Впрочем, такая ситуация характерна не только для Беларуси: почти во всем мире мужчины зарабатывают больше. Но это вовсе не значит, что иначе быть не может. Вместе с картой «Клуб Леди» от «Беларусбанка» мы пообщались с белорусками, которые получают больше супругов, и попросили рассказать, почему здесь точно нет повода для стыда.

В поисках героинь для этого материала мы столкнулись с тем, что многие женщины отказывались от интервью в последний момент (либо были готовы поговорить на эту тему лишь на анонимных условиях), потому что «супруг против, чтобы его выставили неуспешным», «в нашем патриархальном обществе над нами будут смеяться и осудят», «мужу стыдно» и так далее. Хотели бы отметить, что уровень заработной платы никоим образом не делает представителей обоих полов хуже или лучше, и наши собеседницы это доказывают.

Зинаида Туснолобова-Марченко, digital-маркетолог





Зинаида Туснолобова-Марченко работает в сфере цифрового маркетинга. Ее супруг Артем — прораб электромонтажных работ. Вместе пара уже 10 лет.

— Да, сейчас я зарабатываю больше, чем мой муж, — сразу признается собеседница. — Но так было не всегда. Например, когда мы только начали встречаться, оба были студентами. Конечно, ни о каких доходах речи не шло. Съехавшись после окончания университета, мы зарабатывали примерно одинаково.

Однако со временем доходы Зинаиды выросли. По словам девушки, причина этому — ее жадность.

— Если мне предлагают работу, не могу найти в себе силы отказаться, — смеется девушка. — Чем больше работы я выполняю, тем больше денег получаю. Но, конечно, дело не только в жадности. У меня есть печальный опыт из детства: когда мне было 11, папа, кормилец семьи, получил травму, и в течение года не мог вернуться к работе. Все это время нас содержала мама. Это был сложный период, который помог мне понять: даже если ты доверяешь супругу и готова целиком на него положиться, важно иметь свой доход.





Зинаида говорит, что в их семье не придают значения тому, кто сколько зарабатывает: и ее, и супруга нынешнее положение дел устраивает.

— Сейчас моя зарплата выше, но лишь потому, что я хочу и могу зарабатывать. И мне кажется, конечная сумма вообще не важна. Важно, что нам этих денег хватает, и мы в состоянии договориться, как их распределить, — считает собеседница. — К тому же, сколько бы я не зарабатывала сейчас, все может измениться: мы с мужем планируем детей. Когда я уйду в декрет, основным добытчиком станет он.

Вопрос заработков Зинаида считает сугубо личным и предпочитает не делиться финансовыми секретами с окружающими.

— Никто из моих знакомых — ни родственники, ни близкие друзья — не знает, сколько я зарабатываю. Соответственно, у них нет повода обсуждать или осуждать наш семейный уклад, — поясняет она.

Но иногда в разговорах с родственниками тема денег все же всплывает.

— Родители давят: мол, пора остепениться, ты ведь жена, будущая мама, нужно заниматься домом, а не работой. «Детям тоже еду из ресторана будешь заказывать?» — с улыбкой цитирует близких Зинаида. — Но, на мой взгляд, способность зарабатывать может компенсировать мое нежелание тратить весь свой выходной на готовку или уборку.





По мнению собеседницы, время традиционного уклада, в котором мужчина — добытчик в семье, а женщина — хранительница очага, прошло. И вполне нормально, если жена зарабатывает деньги, а не занимается домашним хозяйством.

— Акценты сместились, — считает Зинаида. — Если раньше хорошей хозяйкой считалась та, которая из ничего может приготовить обед на всю семью, сейчас хорошая хозяйка — та, которая семью накормила. А как именно — приготовила сама или заработала, чтобы заказать еду из ресторана, не важно.

Галина Кравченко, директор туристической компании «ВИП-ТУРС»





Галина Кравченко руководит туристической фирмой. Ее муж Владимир — заместитель прокурора в отставке. Вместе супруги уже более 20 лет.

— Мы встретились в прокуратуре, — с улыбкой вспоминает историю знакомства Галина. — Я пришла подать жалобу и попала к нему на прием. С тех пор мы не расставались.

Уже тогда, признается собеседница, она зарабатывала больше, чем будущий супруг.

— Я с 90-х в бизнесе, — поясняет Галина. — Изначально занималась строительством, у меня была собственная компания. К тому моменту, когда мы встретились с нынешним мужем, дело процветало: мне подчинялись пять тысяч человек, в портфолио компании числились более тысячи возведенных объектов. Причем не только в Беларуси, но и в странах СНГ. Естественно, доход от бизнеса был в разы выше, чем зарплата госслужащего. Но на наших с Владимиром отношениях это никак не отразилось: он не чувствовал себя униженным или оскорбленным из-за того, что я зарабатываю больше.

Галину это тоже не смущало.

— Я прекрасно понимала: он работает на государство и выше своей головы не прыгнет. Но для меня это не имело значения. Если я люблю этого человека, уважаю его, хочу прожить с ним жизнь, какая разница, сколько он приносит в семью?





По словам собеседницы, несмотря на разницу в доходах в их паре никогда не было разделения на «твое» и «мое».

— С первого дня брака у нас совместный бюджет. Сейчас все банковские карты лежат в одном месте, и нам абсолютно не важно, кто чьей воспользуется, — делится героиня. — Нет такого: у кого больше денег, у того больше власти. Как нет и взаимных упреков. Например, мы живем в доме, который построен (если уж считать) в большей степени за мой счет. Но я ни разу не сказала мужу: дорогой, ты живешь в моем доме. Если у нас семья — значит, дом общий.





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К тому же, замечает Галина, высокий заработок — величина непостоянная. В частности, ее туристический бизнес из-за пандемии стал на паузу и пока не приносит стабильной прибыли.

— Если обычно мой доход в четыре раза выше пенсии супруга, сейчас он практически с ней сравнялся, — признается собеседница. — А в марте, когда страны начали экстренно закрывать границы, мы и вовсе жили только на деньги мужа и семейные накопления. Мир так стремительно меняется! Сегодня зарплата больше у меня, завтра — у супруга. Все равны, и все должно быть общим.

Такую позицию, делится Галина, разделяют не все. И даже проверенные временем друзья до сих пор удивляются финансовому укладу четы Кравченко.

— Как-то мужа позвали на посиделки, и он при друге у меня спросил: «Галя, а где деньги можно взять?» Друг был в шоке, хотя мы общаемся уже 17 лет. Не мог понять, как так: мужчина у женщины берет деньги. Еще, бывает, спрашивают: «Почему у твоего мужа нет заначки?» Но зачем заначка, если финансово никто никого не ограничивает? — рассуждает героиня.





Галина уверена: зарабатывать больше супруга — нормально, даже если общество считает иначе. Но высокий доход — не повод чувствовать свое превосходство.

— Моя мама воспитывала нас, шестерых сыновей и четверых дочерей, в атмосфере равенства. И эту атмосферу я принесла в свою семью. Если вы любите своего супруга, а он любит вас, абсолютно не важно, кто сколько зарабатывает. Ведь не в деньгах семейное счастье.

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