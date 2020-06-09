Книжная выставка «Охрана природы – веление времени»

Источник материала: Ивьевский край

Сотрудники читального зала отдела обслуживания и информации Ивьевской районной библиотеки оформили книжную выставку «Охрана природы – веление времени», посвященную Всемирному дню охраны окружающей среды.

– На выставке вниманию читателей представлен целый ряд изданий,– рассказывает Татьяна Чеперук. – Они рассказывают о планете Земля, которая не похожа на другие планеты и единственном известном месте во Вселенной, где существует жизнь, о проблемах экологии, защите Земли от загрязнения и необходимости поддержки и сохранения нашей планеты для потомков.

Книжная выставка, по словам библиотекарей, создавалась для того, чтобы посредствам литературы разбудить желание в людях заботиться об окружающем мире. Это, безусловно, повод для каждого из нас задуматься над состоянием природы.





К слову, тема Всемирного дня охраны окружающей среды 2020 года — Время природы. Она посвящена сохранению биоразнообразия — неотложной и существенной проблеме. Недавние события, начиная с лесных пожаров в Бразилии, Соединенных Штатах Америки и ​​Австралии и заканчивая нашествием саранчи в Восточной Африке, а теперь и глобальная пандемия из-за вируса, демонстрируют взаимозависимость человека и природы, в которой он существует. Природа посылает нам сигнал.

И. МИХАЙЛОВА.