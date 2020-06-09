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Тихановскому предъявлено обвинение

09.06.2020 09:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Блогера Сергея Тихановского оставили за решеткой. Правда, по какой статье предъявлено обвинение, не сообщается.

Сергей Тихановский, белорусский блогер и руководитель инициативной группы претендующей на пост президента Беларуси Светланы Тихановской, был задержан в Гродно 29 мая во время пикета по сбору подписей. Задержаны были и несколько соратников блогера.

По информации МВД Беларуси, участники пикета были задержаны за применение насилия в отношении сотрудников милиции, было возбуждено уголовное дело.

Также через несколько дней во время обыска на даче Тихановского были найдено 900 тыс. долларов. Однако, примечателен тот факт, что деньги нашли только при третьем обыске, третьей следственной бригадой.

Как информировал 8 июня правозащитный центр "Весна», по истечении 10-дневного срока (он истек 8 июня) блогеру и его соратникам должны либо предъявить обвинение, либо отпустить. Как сообщается, Тихановского оставили под стражей. По какой статье его обвиняют, станет известно в ближайшее время. У адвокатов взяты подписки о неразглашении.

 
Теги: Гродно
 
 
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Блогера Сергея Тихановского оставили за решеткой. Правда, по какой статье предъявлено обвинение, не сообщается.
 
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