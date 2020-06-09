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Самолет ВВС США потерпел крушение в Ираке

09.06.2020 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самолет ВВС США потерпел крушение в Ираке

В Ираке потерпел крушение военно-транспортный самолет ВВС США. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

Согласно имеющимся данным, самолет потерпел крушение при посадке на военной базе Эт-Таджи. 

О погибших и пострадавших в результате крушения пока не сообщается. Также нет данных о том, какой груз перевозил самолет и сколько людей находились на его борту. 

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В Ираке потерпел крушение военно-транспортный самолет ВВС США. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал Sky News Arabia. Согласно имеющимся данным, самолет...
 
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