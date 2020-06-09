|
Самолет ВВС США потерпел крушение в Ираке
Источник материала: ОНТ
В Ираке потерпел крушение военно-транспортный самолет ВВС США. Об этом
Согласно имеющимся данным, самолет потерпел крушение при посадке на военной базе Эт-Таджи.
О погибших и пострадавших в результате крушения пока не сообщается. Также нет данных о том, какой груз перевозил самолет и сколько людей находились на его борту.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Ираке потерпел крушение военно-транспортный самолет ВВС США. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал Sky News Arabia. Согласно имеющимся данным, самолет...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)