Самолет ВВС США потерпел крушение в Ираке

Источник материала: ОНТ

В Ираке потерпел крушение военно-транспортный самолет ВВС США. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

Согласно имеющимся данным, самолет потерпел крушение при посадке на военной базе Эт-Таджи.

О погибших и пострадавших в результате крушения пока не сообщается. Также нет данных о том, какой груз перевозил самолет и сколько людей находились на его борту.

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