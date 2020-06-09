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Проект «По справедливости!» телеканала ОНТ и Комитета Госконтроля: как в Беларуси число долгостроев сократилось в 25 раз
Источник материала: ОНТ
Не без помощи представителей власти удалось решить ещё один важный вопрос – строительный. В Беларуси число долгостроев сократилось в 25 раз. В 2013 таких объектов насчитывалось больше трёхсот, сейчас – всего 13! Проблема на контроле у Президента. Ведь затягивание строительства – это не только ожидание для людей, которые мечтают о собственном жилье, но зачастую и увеличение стоимости.
Как решается вопрос долгостроев, разбираемся «По справедливости!» – совместный проект телеканала ОНТ и Комитета Госконтроля Беларуси смотрите этим вечером после выпуска «Наших новостей»!
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Проект «По справедливости!» телеканала ОНТ и Комитета Госконтроля: как в Беларуси число долгостроев сократилось в 25 раз
Не без помощи представителей власти удалось решить ещё один важный вопрос – строительный. В Беларуси число долгостроев сократилось в 25 раз. В 2013 таких объектов...
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