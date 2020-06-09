Американский военный самолет врезался в стену в Ираке

Источник материала: Tut.by

Американский военно-транспортный самолет С-130 при посадке на базе Эт-Таджи в Ираке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в стену, в результате ЧП пострадали четыре военнослужащих, которые находились на борту. Это следует из поступившего в понедельник в ТАСС заявления штаба операции «Непоколебимая решимость», которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США.



Фото: wikipedia.org

«8 июня примерно в 22:10 по местному времени (совпадает с московским — прим. ТАСС) самолет С-130 ВВС США, совершая посадку на военной базе Эт-Таджи в Ираке, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в стену, что привело к повреждению корпуса самолета и небольшому возгоранию», — говорится в сообщении. Как отмечает штаб операции «Непоколебимая решимость», пожарно-спасательная команда прибыла на место в течение четырех минут, огонь был потушен, находившимся на борту помогли выбраться из самолета.

Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение на базе Эт-Таджи. Полученные ими травмы опасности для жизни не представляют.

В сообщении отмечается, что инцидент, расследование которого продолжается, не связан с «действиями противника».