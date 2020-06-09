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В чём в итоге обвинили блогера Тихановского, задержанного после провокации: говорит СК

09.06.2020 09:52 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сергею Тихановскому и еще семи людям предъявили обвинение по первой части статьи 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) УК РБ, действия одного из них дополнительно квалифицированы следствием по статье 364 (насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел) УК РБ. Об этом сообщил Следственный комитет.

СК считает, что 29 мая на пикете по сбору подписей в Гродно организовали незаконное общественное мероприятие, митинг. В ходе него «совершили групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции». Из-за этого пострадали два сотрудника органов внутренних дел.

Сергея Тихановского и еще девять человек задержали 29 мая в Гродно после провокации во время мирного пикета по сбору подписей. Если помните, в какой-то момент две девушки в защитных масках начали преследовать блогера, когда тот отказался с ними разговаривать. Позже одна из дам (секс-работница из Минска, как выяснилось позднее) позвала милиционеров, пожаловавшись на то, что Тихановский не отвечает на ее вопросы. Блогера попытались арестовать. Произошел конфликт, в результате которого картинно упал милиционер. Вскоре появились сотрудники ОМОН и увели с собой Тихановского и еще нескольких человек.

Затем МВД заявило, что задержанные применили насилие в отношении сотрудников милиции. По этой причине завели уголовное дело. 3 и 4 июня на даче у Тихановского под Гомелем и в его офисе в Гомеле прошли обыски. На даче блогера следователи обнаружили 900 тысяч долларов, но только с третьей попытки. Беларуские правозащитники признали Сергея Тихановского политзаключенным и требуют его освобождения.

Обложка: «Свобода».

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Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Сергею Тихановскому и еще семи людям предъявили обвинение по первой части статьи 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) УК...
 
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