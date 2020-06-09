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Учительница русского языка указала Юрию Дудю на его ошибки в речи. Тот ответил

09.06.2020 09:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Учительница русского языка Татьяна Гартман ведет видеоблог на YouTube «Училка vs ТВ», в котором разбирает ошибки в речи других блогеров и телеведущих. И очередной разбор полетов она устроила 33-летнему Юрию Дудю, который в беседах с гостями своего шоу «ВДудь» иногда поправляет их, указывая на незнание правил русского языка, но и сам допускает ошибки, пишет spletnik.

— Юрий Дудь исправляет ошибки своих собеседников, но при этом и сам ошибается довольно часто, — констатировала Татьяна.

Примеров ошибок Юрия, по словам учительницы, накопилось много, и лишь некоторые из них она разобрала в четырехминутном видео. К примеру, в видео про Силиконовую долину Дудь употребил словосочетание «закончить университет».

— Когда говорят о школе или любом другом учебном учреждении, нужно использовать глагол «окончить», — поправила блогера Татьяна.

Юрий быстро и адекватно отреагировал на критику — в своем инстаграме он прокомментировал выпуск «Училка vs ТВ» о себе:

— Спасибо большое @tatianagartman за новые знания. Каюсь за многочисленные ошибки. Обещаю работать над собой, — написал он.

 
 
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«Юрий Дудь исправляет ошибки своих собеседников, но при этом и сам ошибается довольно часто».
 
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