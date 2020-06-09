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В Москве отменили режим самоизоляции и пропускной режимы
Источник материала: СТВ
Новости России. 9 июня в Москве отменяют режим самоизоляции и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок для горожан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство разрешило россиянам выезжать из страны для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения. В свою очередь, иностранцы получили право на въезд в Россию для лечения и для ухода за родственниками.
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Новости России. 9 июня в Москве отменяют режим самоизоляции и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок для горожан, сообщили в программе Новости...
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