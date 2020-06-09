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В Москве отменили режим самоизоляции и пропускной режимы

09.06.2020 09:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. 9 июня в Москве отменяют режим самоизоляции и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок для горожан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве отменили режим самоизоляции и пропускной режимы

При этом уже через неделю начнут работать кафе и летние веранды.

В Москве отменили режим самоизоляции и пропускной режимы

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство разрешило россиянам выезжать из страны для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения. В свою очередь, иностранцы получили право на въезд в Россию для лечения и для ухода за родственниками.

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Новости России. 9 июня в Москве отменяют режим самоизоляции и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок для горожан, сообщили в программе Новости...
 
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