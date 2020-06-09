Фельдшеру из Лиды, которому не продлили контракт, всего за пять часов собрали более 10 тысяч белорусских рублей









Павел Палейчик – тот самый фельдшер скорой помощи, который рассказал о нехватке средств защиты и других проблемах медиков в стриме Тихановского, а потом отсидел за это сутки.





медику не продлили контракт . Палейчик связывает свое увольнение с политической активностью. 8 июня стало известно о том, что. Палейчик связывает свое увольнение с политической активностью.





molamola.by . На его призыв откликнулись почти 700 человек. Фельдшер обратился к людям с просьбой помочь на краудфандинговой площадке. На его призыв откликнулись почти 700 человек.





Напомним, на прошлой неделе на этом же ресурсе за несколько минут собрали деньги на штраф велосипедисту с Комаровки. Евгения Гормаша обвиняли в том, что он ругался матом и плевал в гаишника.