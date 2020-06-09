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Фельдшеру из Лиды, которому не продлили контракт, всего за пять часов собрали более 10 тысяч белорусских рублей
Источник материала: Партизан
Неравнодушные белорусы на благотворительной площадке Molamola решили поддержать фельдшера.
Павел Палейчик – тот самый фельдшер скорой помощи, который рассказал о нехватке средств защиты и других проблемах медиков в стриме Тихановского, а потом отсидел за это сутки.
8 июня стало известно о том, что
Фельдшер обратился к людям с просьбой помочь на краудфандинговой площадке
Напомним, на прошлой неделе на этом же ресурсе за несколько минут собрали деньги на штраф велосипедисту с Комаровки. Евгения Гормаша обвиняли в том, что он ругался матом и плевал в гаишника.
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Фельдшеру из Лиды, которому не продлили контракт, всего за пять часов собрали более 10 тысяч белорусских рублей
Неравнодушные белорусы на благотворительной площадке Molamola решили поддержать фельдшера.
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