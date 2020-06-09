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Фельдшеру из Лиды, которому не продлили контракт, всего за пять часов собрали более 10 тысяч белорусских рублей

09.06.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Неравнодушные белорусы на благотворительной площадке Molamola решили поддержать фельдшера.



Павел Палейчик – тот самый фельдшер скорой помощи, который рассказал о нехватке средств защиты и других проблемах медиков в стриме Тихановского, а потом отсидел за это сутки.

8 июня стало известно о том, что медику не продлили контракт. Палейчик связывает свое увольнение с политической активностью.

Фельдшер обратился к людям с просьбой помочь на краудфандинговой площадке molamola.by. На его призыв откликнулись почти 700 человек.

Напомним, на прошлой неделе на этом же ресурсе за несколько минут собрали деньги на штраф велосипедисту с Комаровки. Евгения Гормаша обвиняли в том, что он ругался матом и плевал в гаишника.
 
 
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Неравнодушные белорусы на благотворительной площадке Molamola решили поддержать фельдшера.
 
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