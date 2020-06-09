В Индии мужчина вставил провод для зарядки смартфона себе в уретру - пришлось делать операцию

Источник материала: Tut.by

В Индии мужчина попал в больницу с сильными болями в животе. Но проблема оказалась не в кишечнике, а в инородном предмете в его уретре. Об этом сообщает CNN .



Изображение: Dr. Walliul Islam

Мужчину доставили в больницу в мае — он жаловался на боли в животе и утверждал, что проглотил наушники. Пациенту назначили сильное слабительное, но необходимого эффекта оно не дало — инородный объект естественным путем не вышел. После этого врачи решились на более серьезные меры, провели эндоскопию, но и это процедура ничего не выявила. При этом больной продолжал жаловаться на сильную боль, и медики собрались делать операцию.

Только после рентгена специалисты обнаружили настоящую причину проблемы — в мочевом пузыре пациента находился кабель для подзарядки смартфона длиной чуть более полуметра. Позже мужчина признался, что ввел его через уретру (это мочеиспускательный канал, большая часть которого проходит внутри мужского полового члена). Хирурги сделали надрез и вынули шнур, и сейчас жизни больного ничего не угрожает.

Но, как заметил один из докторов, если бы пациент был с самого начала честен с врачами, это позволило бы избежать неприятностей и сразу же назначить необходимое лечение.