ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Индии мужчина вставил провод для зарядки смартфона себе в уретру - пришлось делать операцию

09.06.2020 10:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Индии мужчина попал в больницу с сильными болями в животе. Но проблема оказалась не в кишечнике, а в инородном предмете в его уретре. Об этом сообщает CNN.


Изображение: Dr. Walliul Islam

Мужчину доставили в больницу в мае — он жаловался на боли в животе и утверждал, что проглотил наушники. Пациенту назначили сильное слабительное, но необходимого эффекта оно не дало — инородный объект естественным путем не вышел. После этого врачи решились на более серьезные меры, провели эндоскопию, но и это процедура ничего не выявила. При этом больной продолжал жаловаться на сильную боль, и медики собрались делать операцию.

Только после рентгена специалисты обнаружили настоящую причину проблемы — в мочевом пузыре пациента находился кабель для подзарядки смартфона длиной чуть более полуметра. Позже мужчина признался, что ввел его через уретру (это мочеиспускательный канал, большая часть которого проходит внутри мужского полового члена). Хирурги сделали надрез и вынули шнур, и сейчас жизни больного ничего не угрожает.

Но, как заметил один из докторов, если бы пациент был с самого начала честен с врачами, это позволило бы избежать неприятностей и сразу же назначить необходимое лечение.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчину доставили в больницу в мае - он жаловался на боли в животе и утверждал, что проглотил наушники.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пожар на Минском тракторном заводе: загорелась покрасочная камера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.06.2020
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика