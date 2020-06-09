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Пожар на Минском тракторном заводе: загорелась покрасочная камера
Источник материала: ОНТ
На территории Минского тракторного завода начался серьезный пожар. Об этом в своем Twitter-аккаунте
По предварительным данным, горит покрасочная камера. Сообщается, что работающим на месте происшествия подразделениям МЧС уже удалось локализовать и ликвидировать возгорание.
В результате пожара никто не пострадал.
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На территории Минского тракторного завода начался серьезный пожар. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщает МЧС. По предварительным данным, горит покрасочная...
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