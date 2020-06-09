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Где в Ганцевичском районе опять не будет света?

09.06.2020 10:16 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Где в Ганцевичском районе опять не будет света?

Сегодня, 9 июля, с 9.00 до 17.00 будет отключена электроэнергия в агрогородке Мальковичи по улице Пролетарской.

Неудобства связаны с плановым ремонтом воздушных линий.

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Сегодня, 9 июля, с 9.00 до 17.00 будет отключена электроэнергия в агрогородке Мальковичи по улице Пролетарской. Неудобства связаны с плановым
 
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