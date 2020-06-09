Сегодня, 9 июля, с 9.00 до 17.00 будет отключена электроэнергия в агрогородке Мальковичи по улице Пролетарской.
Неудобства связаны с плановым ремонтом воздушных линий.
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Где в Ганцевичском районе опять не будет света?
09.06.2020 10:16 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Сегодня, 9 июля, с 9.00 до 17.00 будет отключена электроэнергия в агрогородке Мальковичи по улице Пролетарской.
Неудобства связаны с плановым ремонтом воздушных линий.
(Visited 3 times, 3 visits today)
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Сегодня, 9 июля, с 9.00 до 17.00 будет отключена электроэнергия в агрогородке Мальковичи по улице Пролетарской. Неудобства связаны с плановым
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