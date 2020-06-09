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Молодежь Гродненского района продолжает снимать видеоанонсы к произведениям белорусских писателей
09.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
На этот раз «оживают» страницы книг о Беларуси: второй сезон республиканского конкурса буктрейлеров «Книга с экрана» приурочен к Году
В основе 1,5-минутных роликов – художественные и документальные произведения на историческую или краеведческую тематику современных отечественных авторов, рассказывает
Попробовать себя в роли режиссера может любой желающий, выбрав книгу, выделив самое интересное, написав сценарий и создав по нему трейлер. Приветствуется использование анимационных эффектов, фрагментов фильмов по мотивам произведения, иллюстраций, отрывков прозы или стихотворений. Одно из требований – звуковое сопровождение видеоряда.
Выслать заявку и активную ссылку на работу, загруженную на любой файлообменный сервис, нужно на электронный адрес районного комитета ОО
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На этот раз «оживают» страницы книг о Беларуси: второй сезон республиканского конкурса буктрейлеров «Книга с экрана» приурочен к Году малой родины. В основе...
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