Молодежь Гродненского района продолжает снимать видеоанонсы к произведениям белорусских писателей

Источник материала: Вороновская газета





На этот раз «оживают» страницы книг о Беларуси: второй сезон республиканского конкурса буктрейлеров «Книга с экрана» приурочен к Году малой родины.

В основе 1,5-минутных роликов – художественные и документальные произведения на историческую или краеведческую тематику современных отечественных авторов, рассказывает «Перспектива».

Попробовать себя в роли режиссера может любой желающий, выбрав книгу, выделив самое интересное, написав сценарий и создав по нему трейлер. Приветствуется использование анимационных эффектов, фрагментов фильмов по мотивам произведения, иллюстраций, отрывков прозы или стихотворений. Одно из требований – звуковое сопровождение видеоряда.

Выслать заявку и активную ссылку на работу, загруженную на любой файлообменный сервис, нужно на электронный адрес районного комитета ОО «БРСМ» ( grrkbrsm@tut.by ) или Скидельской городской молодежной организации ( skidelbrsm@gmail.com ) не позднее 11 июня.

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