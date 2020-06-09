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Помощники Президента проведут прямые телефонные линии на этой неделе

09.06.2020 11:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается работа с обращениями граждан. На этой неделе свои вопросы можно озвучить представителям главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помощники Президента – инспекторы по областям организуют прямые телефонные линии. 

Помощники Президента проведут прямые телефонные линии на этой неделе

9 июня на связь с белорусами выйдут инспекторы по Брестской и Витебской областям Анатолий Маркевич и Анатолий Линевич. 10 июня с гражданами пообщается инспектор по Минску Виталий Прима.

Помощники Президента проведут прямые телефонные линии на этой неделе

Основная цель такого диалога – возможность в максимально сжатые сроки принять исчерпывающие меры по разрешению проблем. В сложившейся ситуации – это наиболее оптимальная форма общения. Для решения более сложных вопросов чиновники готовы выехать на места.

Люди в материале: Анатолий Маркевич, Анатолий Линевич, Виталий Прима

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается работа с обращениями граждан. На этой неделе свои вопросы можно озвучить представителям главы государства, сообщили в...
 
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