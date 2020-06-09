Белорус вышел в магазин без маски во время самоизоляции и получил штраф

kraj.by официальный представитель Молодечненского РОВД Юлия Крук. – Сотрудники милиции в рамках ежедневного контроля приехали проверить, как горожанин соблюдает режим самоизоляции. Мужчина по месту жительства отсутствовал. Правоохранители его дождались – через пару минут он вернулся домой, – рассказалаофициальный представитель Молодечненского РОВД Юлия Крук.





Милиционерам молодечненец пояснил, что был в ближайшем магазине. Это, подчеркнула Юлия Крук, условиями самоизоляции не запрещено. Согласно требованиям место жительства покидать можно в нескольких случаях: для посещения ближайшего магазина, аптеки и для выноса мусора. Но при этом граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты и не контактировать с посторонними лицами.









– Однако на мужчине не было ни перчаток, ни маски, – пояснила Юлия Крук. – При этом он категорически отрицал это, утверждая, что в магазине находился в маске и перчатках. Сотрудники милиции провели проверку, изучили записи с камер видеонаблюдения. В результате было подтверждено, что средств индивидуальной защиты на нем не было. Лишь после этого молодечненец сознался.





3 июня в отношении горожанина составили протокол по статье 23.4 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. По решению суда мужчина должен выплатить штраф в размере 30 базовых величин.





– Хотелось бы отметить, что подобные случаи единичны. В основном молодечненцы, находящиеся на самоизоляции, соблюдают предписанные им условия, – сказала официальный представитель Молодечненского РОВД.